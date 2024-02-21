Политика

Очередная сессия областного Собрания назначена на 27 февраля

Очередная 30-я сессия Псковского областного Собрания депутатов назначена на 27 февраля. Решение принял Совет законодательного органа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Выбор даты обусловлен запланированным на последние числа февраля посланием президента Федеральному собранию – в этот день представители органов власти, как и все жители России, будут слушать выступление Владимира Путина.

В повестке 24 вопроса. Депутатам предстоит рассмотреть предложение губернатора Михаила Ведерникова об индексации социальных пособий отдельных категорий граждан и о расширении возможностей использования средств материнского капитала. Также Собрание примет решение о назначении шести мировых судей, о создании аппарата региональных уполномоченных и объявит начало отбора кандидатов для избрания членов Общественной палаты.

Парламентского часа по общему решению в этот раз не будет, но сессия начнётся с традиционных выступлений фракций. Заседание пройдёт в зале областного Собрания.