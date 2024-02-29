Об активности кандидатов в президенты за последнюю неделю рассказал Илья Стрелков

Активность кандидатов в президенты за последнюю неделю оценил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
При этом он не согласился с утверждением, что дебаты в 2024 году лишены «электорального задора» и привел в пример дебаты на Камчатке, где один из доверенных лиц кандидата от партии КПРФ произнес фразу «какой, к монаху, культурный код». Политический «мем» сразу подхватили многие Telegram-каналы, так как на телевидении фразу участника дебатов подвергли цензуре.
«Каждый в итоге услышал то, что хотел. Получился знатный политический вирус», – отметил председатель Общественного штаба.
Илья Стрелков добавил, что с точки зрения активности на дебатах наиболее ярко себя проявил Владислав Даванков.
«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.