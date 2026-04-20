Антон Мороз: Я не стал бы участвовать в предварительном голосовании без поддержки партии

Свое решение участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия» депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз мотивировал поддержкой со стороны партии и доверием избирателей. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102,6 FM).

«Я почувствовал, что я могу полагаться на тех людей, с которыми сейчас работаю на третьем округе. С учетом того, что моя специфика работы связана со строительством и частично со спортом, у меня есть возможность общаться с другими субъектами, представляющими интересы Псковской области. Когда на тебя реагируют достаточно положительно, есть желание попробовать», – сказал Антон Мороз. «Естественно, это определенный азарт, но в то же время я не принял бы такого решения без поддержки партии. Я все обсудил с губернатором, с руководителем партии, с секретарем партии и только после этого я решил, что попробую себя в новой роли. Если получится получить доверие населения, естественно, я буду представлять интересы псковских жителей на более высоком уровне, не забывая о тех обещаниях, которые я дал, избираясь депутатом третьего округа».

Ранее список участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание депутатов пополнили 35 человек.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 апреля. Со дня выдвижения до 24 мая – агитационный период. Электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Победители получат право представить партию на выборах, которые пройдут 18-20 сентября.