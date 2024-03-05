Константин Абабков: Голосование на участках позволяет создать атмосферу праздника

Дистанционное электронное голосование — это удобно, но именно голосование на участках позволяет создать на выборах атмосферу праздника, заявил главный дирижер-руководитель Заслуженного коллектива народного творчества России — ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева, член Общественной палаты Псковской области Константин Абабков в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он также добавил, что выборы президент РФ конкуренты, люди смогут проголосовать за кандидата «по сердцу, по душе, так, как считают нужным».
Ранее сообщалось, что ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева даст концерты на пяти избирательных участках в Псковской области на выборах президента России.