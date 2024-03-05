Ансамбль «Сказ» даст концерты на избирательных участках в Псковской области

Заслуженный коллектив народного творчества России — ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева даст концерты на пяти избирательных участках в Псковской области на выборах президента России. Об этом сообщил главный дирижер-руководитель ансамбля, член Общественной палаты Псковской области Константин Абабков в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что в этом году масленичные мероприятия пройдут в основном в закрытых помещениях.
Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.