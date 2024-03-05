Политика

Ансамбль «Сказ» даст концерты на избирательных участках в Псковской области

Заслуженный коллектив народного творчества России — ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева даст концерты на пяти избирательных участках в Псковской области на выборах президента России. Об этом сообщил главный дирижер-руководитель ансамбля, член Общественной палаты Псковской области Константин Абабков в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В последнее время мы много говорим о русской культуре, и мы на острие этого дела. Я считаю, что играть русскую музыку, петь, рисовать картины сейчас не менее важно, чем когда-либо. Мы, артисты и музыканты, готовимся к выборам. В этому году выборы совместились с Масленицей, и нас ждем насыщенная неделя. С ансамблем "Сказ" мы поедем на участки и будем давать концерты. Мы проедем порядка пяти участков, и там дадим хорошие концерты, дадим людям праздник», - сказал Константин Абабков.

Он отметил, что в этом году масленичные мероприятия пройдут в основном в закрытых помещениях.

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.