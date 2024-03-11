«Яблоко» озвучило свою позицию по выборам президента России-2024

Партия «Яблоко» не поддерживает ни одного из зарегистрированных кандидатов на выборах президента России в 2024 году. Об этом сообщается в заявлении руководителя политического комитета российской демократической партии «Яблока» Григория Явлинского.
Как заявил Явлинский, ситуация в стране во время нынешней избирательной кампании кардинально отличается от всех предыдущих, процесс подсчета голосов непрозрачен, а в избирательном бюллетене нет альтернативы курсу власти.
Отметим, что «Яблоко» - единственная из зарегистрированных российских партий предложила своим сторонникам фактически бойкотировать выборы. В частности, в заявлении предлагается два варианта: либо не ходить на выборы, либо испортить избирательный бюллетень.
Напомним, в 2024 году политик Григорий Явлинский не стал участвовать в выборах президента России.