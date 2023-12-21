Явлинский не будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году

Политик Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента в 2024 году, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
Ранее основатель «Яблока» сообщал, что пойдет на выборы, если россияне инициативно соберут 10 миллионов подписей за его выдвижение.
«Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать», - сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».
На вопрос, сколько подписей собрано на сегодня, в пресс-службе сообщили, что у партии нет точных цифр, поскольку это общественный сбор, но, по разным оценкам, число подписей достигает до 1 миллиона 300 тысяч, пишет РИА Новости.
При этом, в партии отметили, что сбор не приостановлен.
«Мы сами не собирали подписи, к нам поступали подписи от граждан. Если они продолжат подписи приносить, мы их будем принимать, это не в наших силах остановить его, потому что это не наш сбор», - сообщили в пресс-службе.
Напомним, выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.