Политика

Александр Козловский: Оппозиционеры делают громкие заявления, но не идут на ответственные посты

Оппозиционные лидеры «громко кричат», но всегда отказываются от ответственных постов. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Оппозиционные лидеры громко кричат и делают заявления, но когда им предлагаешь занять какие-либо ответственные посты, где надо пахать, то они на сегодняшний день, к сожалению, отказываются от этих постов», – сказал Александр Козловский.

Он отметил, что оппозиционные лидеры получают приглашения на ответственные посты.

«Мы с ними встречаемся, и другие коллеги предлагают им работать, как они подсказывают все время другим. И на сегодняшний день, я думаю, мы пошли бы навстречу, если бы они заявились. Но почему-то никто не хочет на себя брать эту ответственность. Где-то сбоку постоять - таких советчиков достаточно много», – уточнил Александр Козловский.