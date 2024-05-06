Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Объединение регионов: за и против». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В конце апреля на федеральном уровне вновь зазвучала идея об объединении регионов. О назревших изменениях в административно-территориальном делении страны в очередной раз заговорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Называть претендентов на объединение она не стала. Но отметила, что попавшие «под укрупнение» регионы в теории могли бы дополнить друг друга экономически и социально, благодаря чему «эффективность нашей страны» повысилась бы.
Нужно сказать, что идея об объединении регионов сама по себе не нова. И подобный опыт в Российской Федерации уже есть. Но опыт этот касается не объединения равнозначных регионов, а поглощения более крупными субъектами имеющихся внутри них автономных округов (как произошло, например, с Коми-Пермяцкий автономным округом, вошедшим в состав Пермского края). И тем не менее, сейчас, как утверждают некоторые федеральные эксперты, речь идёт о другом формате укрупнения — о «сращивании» равнозначных регионов, сопоставимых по своим размерам, численности населения, социально-экономической обеспеченности граждан и темпам экономического роста. Если логика действительно такова, то «под раздачу» могут попасть, скажем Псковская и Новгородская области.
Возможно, с точки зрения федерального руководства такие эксперименты стране необходимы (так как благодаря им повышается управляемость, сокращается чиновничий класс, а регионы превращаются в более крупные «удобные для управления» агломерации). Но с точки зрения развития российской провинции к этому предложению есть большие вопросы… Последствием таких административных реформ, вероятнее всего, станет полная замена всех органов власти во всех муниципалитетах, смена источников финансирования, новое выстраивание межбюджетных отношений и требование об изменении огромного количества документов для граждан… Помимо экономических и социальных аспектов есть еще и идеологический фактор, ведь одно дело — объединение крохотных округов, а совсем другое — такие духовые центры, как псковская и новгородская земля, которые стояли у истоков российской государственности.
Всё это лишь некоторые причины, по которым против подобных объединений, как правило, выступают практически все местные элиты. Они опасаются передела власти и бизнеса. А вот ещё один «камень преткновения»: если всё-таки объединять Псковскую область, то с кем? Сосед-Новгород по социально-экономическому положению не на много обогнал Псков. Есть ли смысл нашей области тогда «приткнуться» к Ленинградской? Ведь объединив, условно говоря, двух хромых, получишь не прямоходящего, а хромого на обе ноги. Не стоит забывать и про Великие Луки, которые исторически и экономически тяготеют к Москве и Центральному федеральному округу. Они — тоже жертва послевоенной административной реформы.
Насколько серьёзна возможность новой административной реформы сейчас? Нужно ли объединять Псковскую область с соседними регионами? И какие у этой инициативы могут быть последствия? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
У инициативы об укрупнении субъектов страны есть как плюсы, так и минусы, отметил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов. По его словам, итоговое решение о том, объединять регионы или нет, должен принимать сам народ. Да, для этого нужно проводить референдум. Но организацию подобного голосования по важному для общества вопросу собеседник в теории допустил.
Экс-председатель Псковского областного Собрания Борис Полозов на очередное предложение об объединении регионов смотрит скептически. Он напомнил, что на его памяти этот вопрос поднимается уже в четвёртый раз. Сам Борис Полозов в своё время давал жёсткую отповедь по этому вопросу полпреду Илье Клебанову.
Борис Полозов высказал мнение о том, что укрупнение, вероятнее всего, негативно скажется на социально-экономическом положении Псковской области. И именно поэтому, хотя у этой реформы и есть сторонники на федеральном уровне, она, уверен собеседник, нашему региону не нужна. Так как «ни к чему хорошему не приведёт».
Об «экспериментах» с делением нынешней территории Псковской области в советские годы вспомнил экс-губернатор региона Владислав Туманов. Помимо этого он отдельно остановился на примерах объединений субъектов в истории современной России и подчеркнул, что тогда процесс был вызван интеграцией небольших регионов. Сейчас же, говоря о «сращивании» равнозначных областей, экс-губернатор призвал учитывать социально-экономический потенциал и историческую составляющую. К слову, идея об объединении Псковской и Новгородской областей у него вызвала смех. Разве можно их объединить? И где сделать в этом случае региональный центр? В Сольцах или где-то посередине?
Почему вопрос об объединении регионов то и дело «вбрасывается в общественное пространство»? Псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий уверен: дело в том, что власти хотели бы сократить расходы на содержание регионов и отпускать, в частности, Псковской области по разным каналам поменьше денег. Если так произойдёт, жить в регионе станет хуже. И здесь всё равно, к кому его присоединят, хоть в Новгороду, хоть к Петербургу, хоть к Москве. В этой связи от укрупнения Игорь Савицкий призвал «отпихиваться всеми руками и ногами».
К вопросу о том, нужно ли объединять Псковскую область с каким-либо другим регионом, по мнению художественного руководителя и директора Псковского академического театра имени А. С. Пушкина Дмитрия Месхиева нужно подходить взвешенно. Он призвал ориентироваться на экономические и геополитические особенности регионов, а затем добавил: если решение об укрупнении всё-таки будет принято на федеральном уровне, то его следует принимать как неизбежность.
Административно-территориальное деление страны отвечает «жизненной необходимости и потребностям страны в конкретный момент времени». Поэтому инициативы, касающиеся объединения субъектов, возникали и будут возникать периодически. Но если социально-экономические потребности в подобных переменах действительно есть, они рано или поздно станут реальностью, поделился мнением кандидат исторических наук, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков. Он согласился с тем, что исторически Псков всегда более тяготел к Ленинграду, а Великие Луки — к Москве. А затем поделился размышлениями о том, не приведёт ли укрупнение регионов к глобальному переделу территорий.
Россия уже прошла волну объединений субъектов. Так что для того, чтобы ответить на вопрос о том, нужно ли вновь «перекраивать» административно-территориальное деление страны, российский политолог Евгений Минченко призвал ознакомиться с полученным эффектом. И особенное внимание уделить мнению жителей тех регионов, которые «были влиты в более крупные».
Нужно ли укрупнять регионы? Большинство представителей региональной элиты выступает категорически против такого подхода, потому что считает, что с утратой статуса субъекта федерации социально-экономическое положение населения ухудшится, а люди потеряют возможность оперативно решать свои проблемы через региональные органы власти.
Нужно сказать, что практически всех наших собеседников пока волнует даже вопрос не «с кем объединять Псковскую область?», а «зачем это делать?». В этой идее они видят больше минусов, чем плюсов. Хорошо, если объединённые регионы действительно удачно дополнят друг друга экономически и социально, помогут друг другу в вопросе роста качества жизни… Но опыт уже прошедших объединений неоднозначен.
Может быть, отчасти поэтому Ненецкий автономный округ, находящийся внутри Архангельской области, так и не решили присоединить к ней. И это опять же даёт почву для размышлений.
Светлана Пикалёва