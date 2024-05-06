Политика

Объединение регионов: «за» и «против»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Объединение регионов: за и против». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В конце апреля на федеральном уровне вновь зазвучала идея об объединении регионов. О назревших изменениях в административно-территориальном делении страны в очередной раз заговорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Называть претендентов на объединение она не стала. Но отметила, что попавшие «под укрупнение» регионы в теории могли бы дополнить друг друга экономически и социально, благодаря чему «эффективность нашей страны» повысилась бы.

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Нужно сказать, что идея об объединении регионов сама по себе не нова. И подобный опыт в Российской Федерации уже есть. Но опыт этот касается не объединения равнозначных регионов, а поглощения более крупными субъектами имеющихся внутри них автономных округов (как произошло, например, с Коми-Пермяцкий автономным округом, вошедшим в состав Пермского края). И тем не менее, сейчас, как утверждают некоторые федеральные эксперты, речь идёт о другом формате укрупнения — о «сращивании» равнозначных регионов, сопоставимых по своим размерам, численности населения, социально-экономической обеспеченности граждан и темпам экономического роста. Если логика действительно такова, то «под раздачу» могут попасть, скажем Псковская и Новгородская области.

Возможно, с точки зрения федерального руководства такие эксперименты стране необходимы (так как благодаря им повышается управляемость, сокращается чиновничий класс, а регионы превращаются в более крупные «удобные для управления» агломерации). Но с точки зрения развития российской провинции к этому предложению есть большие вопросы… Последствием таких административных реформ, вероятнее всего, станет полная замена всех органов власти во всех муниципалитетах, смена источников финансирования, новое выстраивание межбюджетных отношений и требование об изменении огромного количества документов для граждан… Помимо экономических и социальных аспектов есть еще и идеологический фактор, ведь одно дело — объединение крохотных округов, а совсем другое — такие духовые центры, как псковская и новгородская земля, которые стояли у истоков российской государственности.

Всё это лишь некоторые причины, по которым против подобных объединений, как правило, выступают практически все местные элиты. Они опасаются передела власти и бизнеса. А вот ещё один «камень преткновения»: если всё-таки объединять Псковскую область, то с кем? Сосед-Новгород по социально-экономическому положению не на много обогнал Псков. Есть ли смысл нашей области тогда «приткнуться» к Ленинградской? Ведь объединив, условно говоря, двух хромых, получишь не прямоходящего, а хромого на обе ноги. Не стоит забывать и про Великие Луки, которые исторически и экономически тяготеют к Москве и Центральному федеральному округу. Они — тоже жертва послевоенной административной реформы.

Насколько серьёзна возможность новой административной реформы сейчас? Нужно ли объединять Псковскую область с соседними регионами? И какие у этой инициативы могут быть последствия? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

У инициативы об укрупнении субъектов страны есть как плюсы, так и минусы, отметил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов. По его словам, итоговое решение о том, объединять регионы или нет, должен принимать сам народ. Да, для этого нужно проводить референдум. Но организацию подобного голосования по важному для общества вопросу собеседник в теории допустил.

«Еще со времен появления федеральных округов постоянно возникает вопрос об укрупнении регионов. На самом деле, цель этого понятна: у нас регионы, к сожалению, с разной бюджетной обеспеченностью, с разными возможностями, с разным уровнем распределения природных богатств и ресурсов. Когда говорят об укрупнении региона, предполагается, что эти ресурсы будут более равномерно распределены. Важно учитывать, что у нас есть большие регионы по территории, но маленькие по населению. Есть город Москва, который относительно недавно даже расширил свои границы. Понятно, что минусом всего этого процесса, укрупнения регионов, возможно, будет частичная потеря управляемости. Но все это, на мой взгляд, вполне возможно обсуждать и каким-то образом выходить на решение, но при условии, что оно должно быть поддержано гражданами, жителями регионов».

Экс-председатель Псковского областного Собрания Борис Полозов на очередное предложение об объединении регионов смотрит скептически. Он напомнил, что на его памяти этот вопрос поднимается уже в четвёртый раз. Сам Борис Полозов в своё время давал жёсткую отповедь по этому вопросу полпреду Илье Клебанову.

Борис Полозов высказал мнение о том, что укрупнение, вероятнее всего, негативно скажется на социально-экономическом положении Псковской области. И именно поэтому, хотя у этой реформы и есть сторонники на федеральном уровне, она, уверен собеседник, нашему региону не нужна. Так как «ни к чему хорошему не приведёт».

«Начнем с города Пскова. Областной центр превратится в районный, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это все равно, что сравнить Псков и Великие Луки. Я очень люблю Великие Луки, прекрасный город. Но это не областной центр. Ну а расшифровывать все эти… Я не хотел бы. Конечно, сейчас на самом высоком уровне кто-то считает, что все эти административные передряги могут привести к чему-то положительному. Не достаточно у них опыта, чтобы посмотреть, к чему приводили все объединения и укрупнения на территории Российской Федерации и Советского Союза».

Об «экспериментах» с делением нынешней территории Псковской области в советские годы вспомнил экс-губернатор региона Владислав Туманов. Помимо этого он отдельно остановился на примерах объединений субъектов в истории современной России и подчеркнул, что тогда процесс был вызван интеграцией небольших регионов. Сейчас же, говоря о «сращивании» равнозначных областей, экс-губернатор призвал учитывать социально-экономический потенциал и историческую составляющую. К слову, идея об объединении Псковской и Новгородской областей у него вызвала смех. Разве можно их объединить? И где сделать в этом случае региональный центр? В Сольцах или где-то посередине?

«77 раз надо отмерить перед тем, как принимать это решение. Должны быть очень мощные аргументы с точки зрения самой главной задачи — повышения благосостояния жизни людей. Если это на пользу тому или иному территориальному образованию, несомненно, должно состояться это решение. У нас есть примеры объединения других регионов в прошедший период. Тут должны быть четкие и ясные аргументы. Если они есть, люди всегда поддержат и поймут. Если это только с точки зрения других, превосходящих факторов, они должны быть озвучены, они должны быть поняты, они должны быть поддержаны. Ждем дискуссию и обсуждение различных позиций, мнений. И только тогда будет принято аргументированное решение. Поэтому подождем, увидим».

Почему вопрос об объединении регионов то и дело «вбрасывается в общественное пространство»? Псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий уверен: дело в том, что власти хотели бы сократить расходы на содержание регионов и отпускать, в частности, Псковской области по разным каналам поменьше денег. Если так произойдёт, жить в регионе станет хуже. И здесь всё равно, к кому его присоединят, хоть в Новгороду, хоть к Петербургу, хоть к Москве. В этой связи от укрупнения Игорь Савицкий призвал «отпихиваться всеми руками и ногами».

«Есть так называемые бюджеты. Нам скажут: "Ребята, ну что вы там беспокоитесь. Вот, бюджет области такой-то, мы его таким оставим, и у вас все будет хорошо". Ничего подобного. Есть бюджет, а есть денежная масса, которую порождают федеральные структуры, находясь на территории субъекта Российской Федерации. Я думаю, если по деньгам (это считать, конечно, надо), процентов 40-50 порождают федералы, находясь в городе Пскове. Я имею в виду денежные массы, а не бюджеты. Не путайте две разные вещи. А денежная масса – это топливо экономики. Есть денежная масса — есть бизнес, есть экономика, все хорошо. Денежная масса уменьшается, и экономика тоже, соответственно, деградирует. Вот это очень важный момент. Я считаю, что для Пскова это будет катастрофа, если нас к кому-то присоединят, даже если, например, к Москве. Вот для районных центров, может быть, даже что-то будет получше. Можно будет поехать в центр и что-то там для себя, что называется, урвать».

К вопросу о том, нужно ли объединять Псковскую область с каким-либо другим регионом, по мнению художественного руководителя и директора Псковского академического театра имени А. С. Пушкина Дмитрия Месхиева нужно подходить взвешенно. Он призвал ориентироваться на экономические и геополитические особенности регионов, а затем добавил: если решение об укрупнении всё-таки будет принято на федеральном уровне, то его следует принимать как неизбежность.

«В любом случае Псковскую область, если ее с кем-то и будут объединять, тогда ее, наверное, будут делить на две части. И юг уйдет под какие-то те регионы, а север, наверное, к Петербургу. Но я думаю, что это навряд ли произойдет, потому что Псков и Псковская область – это приграничный регион. И, как правило, приграничные регионы, во всяком случае в нынешней ситуации, наверное, не будут с кем-то соединять. С моей точки зрения, как будет, так будет. Если решат в правительстве России, что нужно объединять, значит это нужно. Просто так никто никого ни с кем объединять не будет. Для этого, наверное, будут существовать определенные предпосылки и необходимости».

Административно-территориальное деление страны отвечает «жизненной необходимости и потребностям страны в конкретный момент времени». Поэтому инициативы, касающиеся объединения субъектов, возникали и будут возникать периодически. Но если социально-экономические потребности в подобных переменах действительно есть, они рано или поздно станут реальностью, поделился мнением кандидат исторических наук, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков. Он согласился с тем, что исторически Псков всегда более тяготел к Ленинграду, а Великие Луки — к Москве. А затем поделился размышлениями о том, не приведёт ли укрупнение регионов к глобальному переделу территорий.

«Действительно, Великие Луки и Псков, если смотреть исторически, далеко не всегда были в одном административно-территориальном объединении. Если даже вспомнить, Великие Луки были в составе Новгородской Республики, Псков не входил в Новгородскую Республику. Великие Луки раньше Пскова вошли в состав Централизованного московского государства. В принципе великолукский выступ, как его называют специалисты в области географии, действительно, ближе тяготеет к Москве, чем к Санкт-Петербургу, а Псков больше тяготеет к Санкт-Петербургу, если говорить современными реалиями. Великие Луки и после Великой Отечественной войны были самостоятельной областью, Великолукской областью, в состав которой входило пять территорий современной Тверской, тогда Калининской области».

Россия уже прошла волну объединений субъектов. Так что для того, чтобы ответить на вопрос о том, нужно ли вновь «перекраивать» административно-территориальное деление страны, российский политолог Евгений Минченко призвал ознакомиться с полученным эффектом. И особенное внимание уделить мнению жителей тех регионов, которые «были влиты в более крупные».

«Есть на эту тему очень хорошая книга Игоря Окунева, моего коллеги. Там проведена огромная исследовательская работа. В общем результат такой, что практически нигде заявленные цели достигнуты не были. Понятно, что с точки зрения управления, наверное, удобнее управлять более крупным регионом, чем более мелким. С другой стороны, по поводу суперрегионов всегда возникает вопрос, что они становятся слишком независимыми от федерального центра, особенно если крупный регион собран из регионов самодостаточных, обладающих большим объемом ресурсов. Псковская область, действительно, небольшая и не очень самодостаточная, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, вопрос-то в чем? Какие цели перед собой ставит это объединение? Чтобы была выше норма бюджетной обеспеченности? Давайте всех тогда с Москвой объединим. Там она самая высокая. Или чтобы было более удобно управлять этой территорией? Чтобы было удобно управлять - кому? А людям насколько удобно управляться? Грубо говоря, сейчас человек из Великих Лук едет, пожаловаться, например, в Псков. А если объединяют, как вы говорите, с Ленинградской областью, он куда поедет?»

Нужно ли укрупнять регионы? Большинство представителей региональной элиты выступает категорически против такого подхода, потому что считает, что с утратой статуса субъекта федерации социально-экономическое положение населения ухудшится, а люди потеряют возможность оперативно решать свои проблемы через региональные органы власти.

Нужно сказать, что практически всех наших собеседников пока волнует даже вопрос не «с кем объединять Псковскую область?», а «зачем это делать?». В этой идее они видят больше минусов, чем плюсов. Хорошо, если объединённые регионы действительно удачно дополнят друг друга экономически и социально, помогут друг другу в вопросе роста качества жизни… Но опыт уже прошедших объединений неоднозначен.

Может быть, отчасти поэтому Ненецкий автономный округ, находящийся внутри Архангельской области, так и не решили присоединить к ней. И это опять же даёт почву для размышлений.

Светлана Пикалёва