Политика

II Форум территориальных избирательных комиссий пройдет в Пскове

Более 90 представителей избирательных комиссий из 18 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь встретятся для обсуждения актуальных вопросов организации и проведения избирательных кампаний на II Форуме территориальных избирательных комиссий, который пройдет 30 и 31 мая в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Мероприятие организовано при поддержке Центральной избирательной комиссии РФ и правительства Псковской области. С приветственным словом к участникам обратится председатель ЦИК России Элла Памфилова, в пленарном заседании «Электоральный сезон 2024: итоги, вызовы и перспективы» планируется участие губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Форум для организаторов выборов субъектов РФ и Республики Беларусь станет возможностью обсудить итоги проведения выборов президента Российской Федерации и вопросы подготовки Единого дня голосования-2024, обменяться опытом работы с учетом специфики территорий.