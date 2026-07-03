Вся кандидатская рать

Сегодня в Пскове «Единая Россия» выдвинула команду своих кандидатов на сентябрьские выборы депутатов областного Законодательного Собрания. В полном соответствии с ранее принятыми решениями, лидерами региональной команды «партии президента» стали губернатор Михаил Ведерников, спикер Заксобрания Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, а также глава Пскова Борис Елкин. Они-то и поведут на выборы полсотни победителей предварительного голосования ЕР, которые стали кандидатами по одномандатным округам и в составе региональных групп.

Следует отметить, что к моменту проведения конференции «Единой России» большинство региональных отделений других парламентских партий уже утвердили свои списки. И так вышло, что практически у всех из них в последний момент произошли неожиданности. Они то меняли одних уже заявленных кандидатов на других, то включали на потенциально проходные места неизвестных персон из-за пределов региона, то отводили места в лидерах тем, кто до недавнего времени вообще состоял в конкурирующей партии. Можно сказать, что это — тренд нынешних выборов, их отличительная особенность в Псковской области.

Однако если кто-то ожидал и от партии власти подобных сюрпризов — то напрасно, что и продемонстрировала сегодняшняя конференция в «Простории». Возможно, весь запас неожиданностей единороссы израсходовали в период проведения предварительного голосования, когда были посрамлены все прогнозы и смешаны карты.

Напомню, что по итогам процесса консультаций и согласований на праймериз вдруг не пошла аж половина действующих парламентариев-единороссов, в связи с чем уровень ротации депутатского корпуса осенью наверняка превысит 50 процентов.

В команде кандидатов появилось много новых лиц, в том числе представителей бюджетной сферы и ветеранов специальной военной операции, которым, кстати, сегодня партийные лидеры уделяли особое внимание. Впрочем, идет на выборы и ряд опытных депутатов. Напутствуя всех их на старте избирательной кампании, губернатор подчеркнул, что теперь каждый должен подтвердить оказанное доверие.

«Предстоящая кампания потребует прямого разговора с жителями. Нужно чаще бывать в муниципалитетах, разбирать конкретные проблемы, честно говорить о том, что сделано и о том, что еще предстоит сделать. В основе новой программы должны быть предложения людей, а ее исполнение необходимо вместе с жителями держать на постоянном контроле на всех уровнях. Право на лидерство подтверждается результатами и личной ответственностью каждого члена команды», - сказал Михаил Ведерников и призвал однопартийцев сохранить набранный темп.

Со словами губернатора перекликалось и выступление председателя Законодательного Собрания Псковской области Александра Котова, который обозначил ряд «предпосылок для того, чтобы в очередной раз по итогам избирательной кампании одержать победу».

«У нас с вами сильная и сплоченная команда во главе с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. Кстати, наверное, вы все знаете о том, что у губернатора самый высокий уровень поддержки среди политиков нашего региона. И это уже о многом говорит. Мы доказали, что можем реагировать на любые, даже самые критические вызовы», - напомнил спикер регионального парламента. И тут же предположил, что избирательная кампания-2026 не будет легкой. Почему? Вероятно, единороссам придется столкнуться с новыми вызовами и трудностями, но всё будет зависеть исключительно от нас, сказал Александр Котов.

А секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский в свою очередь достаточно неожиданно и оптимистично заявил, что «каждый в этом зале знает, что делать и как побеждать». Возможно, у кого-то сразу же возник вопрос: а как же те самые дебютанты, пока не имеющие опыта участия в избирательных кампаниях, - тоже знают. Но уже следующей фразой Александр Козловский, можно сказать, расставил точки над i.

«Школа предварительного голосования и настоящая конкуренция дали важный боевой политический опыт новичкам и отточили навыки опытных депутатов, - пояснил секретарь регионального отделения партии, а в заключении выступления выложил, можно сказать, главные козыри. - В наших руках партийные и национальные проекты, с нами правительство, герои СВО, президент, и нам доверяют люди. Теперь важно не дать популистам из других партий запудрить людям мозги. Работа предстоит большая, но победа будет за нами».

Выслушав напутствия партийных лидеров, делегаты конференции дружно проголосовали за список кандидатов и также единогласно приняли решения по ряду других вопросов, связанных с предстоящими выборами. Избирательная кампания набирает обороты. Как отмечают единороссы, важнейшим направлением их работы остается формирование новой Народной программы, рассчитанной на срок полномочий законодательных органов следующего созыва, то есть на 2026-2031 годы.

Принимать окончательный вариант этого документа будут на съезде в Москве 22 августа. По словам партийцев, в Псковской области получено уже около десяти тысяч наказов и предложений в НП, но, не сомневаются в ЕР, их итоговое количество будет значительно больше.

Александр Савенко