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Политика

Муниципальная реформа 2.0. Навстречу ЕДГ

29.06.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается второй этап муниципальной реформы. Напомним, старт преобразованиям был дан в прошлом году, когда восемь районов стали муниципальными округами. В 2024-м по пути первопроходцев пошли еще пять районов - Бежаницкий, Дновский, Плюсский, Порховский и Усвятский.

 

В каждом из них состоялись общественные слушания, а затем местные депутаты высказались в поддержку преобразований. В мае соответствующие решения были поддержаны Псковским областным Собранием депутатов, а в июне во вновь созданных муниципальных округах стартовали избирательные кампании - уже в сентябре, по итогам Единого дня голосования (ЕДГ), в них будут сформированы собрания депутатов первых созывов.

История вопроса

Как наверняка знают постоянные читатели Псковской Ленты Новостей, первый этап реформы прошел в 2023 году. «Пионерами» здесь выступили восемь районов (Струго-Красненский, Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский и Пыталовский). Как неоднократно поясняли в областном правительстве, основных задач при проведении реформы - несколько. Основные из них - создание более эффективной модели управления и формирование квалифицированного состава управленческих команд, которые смогли бы грамотно и эффективно использовать имеющиеся возможности для развития муниципалитетов. О необходимости решения этих задач еще на старте преобразований высказывался губернатор Михаил Ведерников.

«У нас профессиональная команда, мы не первый год доказываем, что действуем в интересах людей, делаем все открыто, работаем в рамках действующего законодательства», - акцентировал внимание коллег из районов глава области.

В свою очередь председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отмечал, что для всех участников процесса реформирования очевидно - окружная система открывает больше возможностей для муниципалитетов.

«Будет больше возможностей для привлечения финансов в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. Уверен, что результаты совместной работы будут значительно лучше», - отметил спикер регионального парламента.

Исходя из этого, региональные власти в начале прошлого года выступили с законодательной инициативой по созданию муниципальных округов. В областное Собрание депутатов был внесен пакет проектов законов. Таким образом было предложено закрепить инициативу муниципалитетов-первопроходцев. В дальнейшем предложение восьми районов о преобразовании их в муниципальные округа получило законодательное подкрепление - депутаты регионального парламента приняли соответствующие областные законы. Они создали правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях. Областное Собрание депутатов сделало все, что требовалось от законодателей для формирования работающей системы.

В сентябре состоялись выборы, по итогам которых были сформированы собрания депутатов восьми муниципальных округов. В дальнейшем народные избранники избрали глав муниципальных образований из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор.

В ходе встречи с главами округов губернатор Михаил Ведерников подчеркнул: главное теперь - эффективно использовать все имеющиеся ресурсы для развития.

Для перехода на одноуровневую систему организации самоуправления на местах был установлен временной период до 1 января 2024 года. Как отмечала в интервью ПЛН начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области Елена Тимашова, в регионе приняты все документы, которые необходимы для полноценной работы муниципальных округов. «Если в следующем году будут муниципалитеты, которые захотят пойти по пути своих коллег, то необходимо будет только принять закон о преобразовании, который принимался для восьми наших округов», - уточняла она, подводя итоги первого этапа реформы.

Голос с мест

Участниками второго этапа стали пять районов - Бежаницкий, Дновский, Плюсский, Порховский и Усвятский. В каждом из них весной состоялись общественные слушания, а затем местные депутаты районного, городского и волостного уровней высказались в поддержку преобразований.

«Муниципальная реформа в Усвятском районе назрела давно, она необходима», - считает усвятский глава Дмитрий Петров. Разделяют его позицию и коллеги из других муниципальных образований. «Мы не только не бежим впереди паровоза, мы уже немного отстали от паровоза и запрыгиваем в последний, предпоследний вагон. По факту ситуация в наших дотационных районах сложилась такая, что на местах профессионально в маленьких поселениях работать сегодня некому», - обозначает острую проблему муниципальный руководитель из Плюссы Наталья Иванова.

В свою очередь порховский глава Юрий Семенов видит дополнительные плюсы в том, что «муниципальная реформа даст сельским территориям возможность участвовать в национальных проектах». «Если мы хотим планомерно и динамично развиваться, то муниципальный округ нам это позволит. Когда мы имеем один бюджет, у нас появляется гораздо больше возможностей участвовать во всех национальных проектах, благоустраивать территории, ремонтировать что-то», – рассчитывает Юрий Семенов.

Его коллега из Дно Михаил Шауркин уверен: все вопросы населения по итогам преобразований будут решаться более оперативно. «Муниципальная реформа пойдет на пользу муниципалитету, потому что все-таки хозяин должен быть один, бюджет должен быть единый, консолидированный.

Те люди, которые занимали свои места в сельских поселениях и также в городском поселении, остаются на своих местах, от людей они никуда не отдаляются. Те же адреса, те же кабинеты.

Все вопросы населения будут решаться более оперативно. И также появилась возможность развития сельских поселений при помощи участия в федеральных программах», – считает Михаил Шауркин.

«Преобразование районов в муниципальные округа - правильное решение, которое несет в себе множество плюсов для развития территории», - отмечает опытнейший муниципальный руководитель, бежаницкий глава Сергей Михеев. «Для того, чтобы осуществлять оперативно маневр финансовыми средствами, участие в программах федерального уровня, муниципальный округ дает больше возможностей.

Считаю, что нужно просто идти вперед, взять все хорошее, что было связано с районом и поселениями.

Это хорошее - перенести в муниципальный округ и развиваться дальше. Люди должны видеть, что им становится жить лучше, и вопросы продолжают решаться», – добавил Сергей Михеев.

Отметим, что согласно первоначальным планам муниципальная реформа могла охватить в 2024 году и еще один район - Гдовский, однако здесь инициатива не получила в этом году необходимой поддержки. Произошло это в том числе из-за действий тех представителей оппозиции, кто выступил против преобразований. Что касается их предложения о проведении референдумов по вопросам организации органов МСУ в пяти вновь образованных муниципальных округах, то им было отказано в связи с тем, что в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» политическая партия не обладает правом выдвижения инициативы о проведении местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления.

Продолжение следует

В мае решения депутатов из пяти районов были поддержаны их коллегами из областного Собрания депутатов. 5 июня региональный парламент принял решение наделить Бежаницкий, Дновский, Плюсский, Порховский и Усвятский районы полномочиями по материально-техническому обеспечению проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований.

До 1 января 2025 года во вновь образуемых муниципальных округах установлен переходный период – это время отводится для формирования новых органов местного самоуправления.

Избирательные кампании стартовали на днях. Их финиш придется на сентябрь, по итогам голосования будут сформированы собрания депутатов первых созывов. Позднее из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор, будут избраны главы муниципальных округов. К кандидатам на должность глав предъявляются достаточно серьезные квалификационные требования: наличие высшего образования, стаж работы по специальности не менее пяти лет или стаж работы на муниципальной службе не менее четырех лет, опыт управленческой деятельности не менее трех лет и знание законодательства, необходимого для осуществления деятельности главы муниципального образования.

Таким образом, работа в рамках второго этапа муниципальной реформы продолжается.

«Не только я отмечаю преимущества этой системы управления перед районно-поселенческой. Очень многие профессиональные и опытные работники в сфере государственного управления, муниципального управления отмечают, что для Псковской области, с учетом ее региональных особенностей, экономической ситуации, эта форма управления наиболее эффективна, - заявила Елена Тимашова в ходе встречи в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» 21 июня 2024 года. - Она позволяет аккумулировать и консолидировать все финансовые, трудовые и материальные ресурсы вместе…

Безусловно, это очень эффективная форма управления, и на сегодняшний день мы можем наблюдать ее эффективность по многим параметрам.

У нас улучшилось качество оформления всех документов, включая контракты и договорные обязательства. Мы видим качество составления сметы, подготовки технических заданий. Все это организуют на более качественном уровне».

Согласно прогнозам властей, преобразования и в дальнейшем будут способствовать созданию в муниципальных округах более эффективной модели управления и использованию всех имеющихся возможностей на благо жителей городов и поселков, при такой организации работы территории муниципальных округов должны развиваться более комплексно и гармонично.

Александр Мельников

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов

Источник: Псковская Лента Новостей
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