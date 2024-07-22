Политика

ТИК в Псковской области отказали КПРФ в заверении списков кандидатов по двум округам

Территориальные избирательные комиссии отказали КПРФ в заверении списков кандидатов по одномандатным округам в Бежаницком и Усвятском районах. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Отмечается очень низкий уровень подготовки документов для выдвижения, очень низкий. Не первый год, кстати. Из года в год, честно говоря, все хуже и хуже. Сколько бы раз избирательная комиссия не собирала на семинары политические партии перед выборами, не рассказывала, сколько бы раз мы не говорили о том, что, дорогие друзья, вы можете прийти к нам, проконсультироваться, какой пакет документов надо представить и так далее. К сожалению, ситуация и ныне там. Совершенно нелепые случаи, когда кандидаты не приносят определенный пакет документов, либо не берут справки, либо справки приносят не в том виде», – рассказал Игорь Сопов.

Он уточнил, что у политических партий такая же история с проведением конференции и с выдвижением кандидатов.

«Конечно, очень низкий уровень подготовки. Нам бы хотелось все-таки, чтобы этот уровень повышался. Мы, естественно, будем и на следующий кампаниях организовывать семинары учебные, рассказывать, как это все должно быть. Но мы же каждый раз говорим, собираем и рассказываем, какие нововведения проходят. Партия сдает документы, они не знают собственного устава, они руководствуются уставом, который, например, был изменен у них полтора-два года назад. Они пишут статьи из старого устава, например. Или берут просто по лекалам предыдущих лет документы о выдвижении и выдвигают тех же кандидатов. Понимаете, все это меняется. У нас на 23 июля отказано пока только КПРФ в заверении списков кандидатов по одномандатным округам. Это Бежаницкий и Усвятский. В обоих случаях нарушен порядок оформления или отсутствие необходимых документов», – уточнил председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, выборы пройдут 8 сентября.