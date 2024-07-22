Политика

Лидеры региональных отделений партий поспорили о выборах-2024 в эфире «ПЛН FM»

13 избирательных кампаний проходят на территории Псковской области, выборы состоятся с 6 по 8 сентября. Сегодня, 24 июля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прошел очередной круглый стол с представителями основных политических партий региона. В обсуждении планов на предстоящие выборы приняли участие представители «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Новых людей».

Отметим, по многолетней традиции «ПЛН FM» проводит цикл программ с представителями партий, кандидатами, наблюдателями за выборами и экспертами.

Участие партий в избирательных кампаниях

Обсуждение началось с заявлений участников круглого стола об итогах первого этапа избирательной кампании – выдвижения кандидатов:

«Единая Россия» выдвинула кандидатов на все мандаты. Кандидаты традиционно выдвигаются по результатам предварительного внутрипартийного голосования. «По всем округам, муниципальному образованию Гдовский район и по пятому округу города Пскова мы выдвинули своих кандидатов», – высказался член регионального политического совета партии «Единая Россия», вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков.

Псковские коммунисты провели партийную конференцию и определили более 20 кандидатов. «Основные районы – Гдовский, Порховский, Плюсский, Усвятский и Бежаницкий районы. На сельские поселения не принимаем участие. Принимаем участие в выборах в палкинское окружное собрание. Принято решение не участвовать в выборах главы Гдовского района», – сказал первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко. При этом КПРФ не исключают возможность поддержки кандидата от другой партии на выборах главы Гдовского района.

ЛДПР примет участие во всех 13 кампаниях. «Мы выдвинули порядка 60-ти кандидатов по всем 13 кампаниям. На данный момент зарегистрировались и подали документы уже более 50. Во всех районах и всех округах, где проходят выборы, будут представлены кандидаты от ЛДПР. Кандидатов от других партий мы не поддерживаем, у нас достаточно своих», – отметил координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков.

«Новые люди» выдвинули своих кандидатов по пяти муниципальным округам, на главу Гдовского района и довыборы депутата в Псковскую городскую Думу по пятому округу, а также в Карамышевской и Середкинской . «По муниципальным округам у нас с вписках идут местные жители, которые изъявили свое желание идти от партии. У нас проблем с кадрами нет, будем поддерживать своих кандидатов на всех выборных кампаниях», – высказался секретарь регионального отделения партии «Новые люди», депутат собрания депутатов Печорского муниципального округа Игорь Романов.

Выборы главы Гдовского района

По многочисленным прогнозам, наиболее острая конкуренция может возникнуть на выборах в Гдовском районе, где партиями выдвинуты восемь кандидатов. Ранее секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский заявил, что «Единая Россия» направит весь партийный ресурс на выборы главы Гдовского района.

Александр Братчиков согласился с этим заявлением и пояснил выбор кандидата от партии, псковича Ивана Мешкова, исторической отсылкой к призванию скандинавских князей править на русской земле, «когда бояре не могли договориться меж собой».

«Сложно сказать, почему выбор пал именно на псковича. Наверное, местные сами не захотели выдвинуть на пост главы Гдовского района кого-то из своих депутатов. Возможно, там некие внутренние недопонимания. У нас была история, когда на Русь приглашали князя скандинава. Может, это схожая ситуация, и жители хотят, чтобы главой района стал человек иногородний», – рассказал Александр Братчиков.

Псковские коммунисты не будут принимать участие в выборной гонке за пост главы Гдовского района.

«Мы знаем случаи, когда выдвинутые от политических партий главы районов через некоторое время покидают партию», – объяснил решение КПРФ Петр Алексеенко.

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Решение выдвинуть местного жителя, фельдшера скорой помощи Жанну Романчук приняли в ЛДПР. Антон Минаков не согласился с мнением, что кандидат далека от политики и не имеет опыта.

«С тем, что Жанна Романчук не имеет опыта я не соглашусь, но не хочу попасть под агитацию. Опыт есть, она уже была кандидатом, была помощником депутата», – заявил Антон Минаков.

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов лично принимает участие в выборах главы Гдовского района в качестве кандидата. Он не согласился с мнением, что является «электоральным киллером» и «заточен» на снятие кандидатов от оппозиции по суду в связи с обнаруженными в поданных ими документах неточностей или иными нарушениями. Кроме того, он заявил, что на сегодняшний день у него «нет возможности залезть в чьи-то документы в избирательной комиссии».

«Я не отказываюсь от выборов, мне это интересно», – добавил Игорь Романов.

Ставки партий на избирательную кампанию

В заключительной части круглого стола представители региональных отделений партий рассказали о своих ожиданиях относительно избирательной компании.

Так, планы «Единой России», по словам Александра Братчикова, не меняются и партия планирует получить как можно больший процент депутатов своей партии в муниципальных образованиях в результате избирательной кампании.

«Мы продвигаем народный бюджет, чтобы волости могли принимать участие в распределении бюджета. В пяти округах в дальнейшем депутаты будут выбирать главу администрации. Статус депутата в этих районах сильно вырастет. Выбирая главу – люди вынуждены с ним потом пять лет жить. Депутаты, выбирая главу, смогут также его и отозвать. Глава в муниципальном округе отчитывается перед депутатами, избранниками народа. Это следствие муниципальной реформы», – сказал член регионального политического совета партии «Единая Россия» Александр Братчиков.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ заявил, что «коммунистическая программа ясна» коммунисты идут с ней на все выборы.

«Это долгосрочное планирование, десять шагов, и мы уже видим, что правительство к нам прислушивается», – отметил он.

Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков отметил, что агитационная работа идет не только в предвыборный период, а в течение всего года.

«На саму избирательную кампанию новаторств не будет. Доступа к телевизионным каналам у нас нет, будем справляться своими силами», – добавил Антон Минаков.

В свою очередь, «Новые люди» планируют организовывать встречи с избирателями, «получать наказы».

«Это основная задача кандидатов, чтобы понимать проблемы на местности, когда они станут депутатами. А мы рассчитываем, что все станут депутатами. В зависимости от того, как пройдет избирательная кампания», – уточнил Игорь Романов.

Мы продолжим серию программ, посвященных муниципальным выборам-2024. Отметим, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ региона, которое дает возможность высказываться на своих площадках представителям различных политических сил.