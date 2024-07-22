Политика

Барсик приедет на избирательный участок в Гдове 6 сентября

Барсик приедет на избирательный участок в Гдове 6 сентября. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Символом избирательной комиссии и символом Псковской области является все-таки снежный барс. Мы ласково называем его Барсиком, у нас сделана ростовая кукла. У Барсика всегда в дни голосования сложный график. График составляется заранее. Но могу сказать, что в пятницу, 6 сентября, Барсик поедет в Гдов. Он обязательно приедет и всех порадует. Естественно, можно будет сделать фото», – рассказал Игорь Сопов.

Он напомнил, что все, кто голосуют в первый раз на этих выборах, получат подарки. В этом году юных жителей области ждет «приятная сувенирная продукция».