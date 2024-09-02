Политика

Андрей Турчак избран главой Алтая

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак от партии «Единая Россия» избран главой Алтая. Как сообщили в Telegram-канале партии, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пожелал Андрею Турчаку успехов в новой должности.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Членам Госсовета региона Дмитрий Медведев пожелал исполнения наказов, которые они приняли в ходе избирательной кампании.

«То, что сказал Андрей Анатольевич (Турчак – прим.) – это не дежурные слова, не фигура речи: вот мы будем делать, будем исполнять. Люди жестко спрашивают со всех нас за то, что удалось сделать и не удалось сделать. Я надеюсь, что вы с честью эти все испытания преодолеете», - сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.