Политика

«Дневной дозор»: Что значит для Псковской области уход Андрея Турчака с занимаемых ранее постов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о том, какими же для Псковской области будут последствия ухода Андрея Турчака с занимаемых ранее постов. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Неожиданный поворот в карьере Андрея Турчака стал одним из главных политических событий прошлой недели. Он покинул пост вице-спикера Совета Федерации и секретаря генсовета «Единой России» и получил назначение на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай. Эта перестановка имела широкий общественно-политический резонанс. О них писали все средства массовой информации и Telegram-каналы, их комментировали политики, общественные деятели и политологи.

«Круги на воде» после того, как Андрей Турчак принял предложение президента возглавить Республику Алтай чувствовались и в Псковской области. Дело в том, что экс-глава нашего региона являлся членом условного триумвирата наряду с действующим губернатором Михаилом Ведерниковым и митрополитом Тихоном. Долгое время Андрей Турчак выступал в качестве мощного федерального лоббиста: за счёт его статуса первого вице-спикера Совета Федерации, человека, входящего в десятку самых влиятельных политиков страны, он, естественно, добывал для региона дополнительные деньги, решал многие вопросы и оказывал серьёзное влияние на региональную политику.

Именно поэтому, предполагают эксперты, его уход очень серьёзно отразится на внутриполитической ситуации в регионе. Почему? Дело в том, что в прежние времена рядом с Михаилом Ведерниковым находились еще два политических тяжеловеса. Теперь, когда митрополит направлен в Крым, а сенатор — на Алтай, вся власть концентрируется только в руках губернатора. Да, в целом это соответствует общефедеральной модели концентрации власти и всех полномочий. Но при это регион потерял серьёзного финансового лоббиста на федеральном уровне...

Есть в связи с уходом Андрея Турчака и другие опасения. Его новое назначение вызовет, вероятно, эффект домино. Потому что вместо него будет необходим новый член Совета Федерации. А это, в свою очередь, может привести к дополнительным выборам в областное Собрание депутатов и к кадровым переменам в партии «Единая Россия» на региональном уровне. Потому что до этого партия была в первую очередь ориентирована на Андрея Турчака. Какими же будут для Псковской области последствия ухода Андрея Турчака с занимаемых ранее постов? Об этом в программе «Дневной дозор».

О том, что в регионе создан «триумвират», неоднократно говорил сам Михаил Ведерников. Приводим его слова из программы «Обратный отсчёт», вышедшей в эфир радио ПЛН FM в декабре 2022 года.

«Недавно на форуме СМИ один наш гость сказал, что в Псковской области есть уникальный триумвират. Губернатор, Андрей Анатольевич и владыка. И абсолютно точно: во многом благодаря вот такой слаженной, системной, доверительной, открытой, заинтересованной совместной работе нам удается выходить на такие достаточно сложные и эксклюзивные для регионов решения»

В текущем же, 2024 году, во время отчёта о деятельности регионального правительства за 2023 год, Михаил Ведерников вновь отдельно остановился на том, насколько ценную помощь региону оказывают сенаторы. Он поблагодарил Андрея Турчака за «поддержку по всем принципиальным позициям» и «помощь в защите интересов региона на высоком уровне». И затем объявил, что принял решение наградить экс-сенатора, недавно получившего новый участок работы, медалью «За заслуги перед Псковской областью».

«Андрей Анатольевич, вне всякого сомнения, был эффективным сенатором», - с таких слов ответ на вопрос о перспективах Псковской области на фоне перестановок начал заместитель руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Александр Борисов. Он также отметил эффективность команды губернатора Михаила Ведерникова. По мнению собеседника, «все прежние договорённости будут выполнены», а то, как будут развиваться события дальше — зависит уже от ряда факторов. Со своей стороны Александр Борисов выразил готовность всячески содействовать действующему главе региона.

«Не смотря на то, что митрополит Тихон и Андрей Турчак переехали в другие регионы нашей страны, эффективность команды Михаила Юрьевича остается высокой. Возможно, чтобы сохранить набранный темп, придется еще интенсивнее поработать, включить какие-то дополнительные ресурсы. Важно, кто придет на место Андрея Анатольевича Турчака в качестве сенатора. Понятно, что Андрей Анатольевич – политический игрок серьезного уровня, с большими лоббистскими возможностями, но я думаю, что все проекты, которые он начинал на Псковщине, будут продолжены, все ранее достигнутые договоренности по поддержке региона из федерального центра будут выполнены. Все ресурсы, которые с его помощью должны были быть привлечены в Псковскую область, я думаю, будут сохранены. Вполне допускаю, что будут какие-то изменения в партии. Возможно, Михаил Юрьевич примет решение возглавить региональное отделение. На мой взгляд, это было бы правильным ходом, хотя и мой товарищ Александр Николаевич Козловский, депутат Госдумы, вполне успешно справляется с управлением партийной организацией. Поэтому, возможно, в этом не будет необходимости. Надо смотреть по конкретной ситуации»

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко на фоне новостей о новом назначении Андрея Турчака выразил уверенность в том, что никакие проекты, реализуемые в Псковской области, не будут свёрнуты. Помимо этого, собеседник отдельно остановился на том, что сам механизм лоббирования, продвижения чьих-то интересов, кажется ему неправильным. И в этом свете отношение к уходу Андрея Турчака с поста вице-спикера Совета Федерации у него однозначное...

«Я считаю, что не должно такого быть, чтобы кто-то лоббировал какие-то интересы. Должно быть всё в рамках закона, понимаете? Финансирование области из федерального бюджета должно быть на должном уровне. Деньги-то есть федеральные, просто надо правильно их распределять и финансировать так, чтобы не ходить с протянутой рукой. Кто-то больше возьмёт, кто-то меньше возьмёт, кому-то не достанется, если не угоден. Понимаете? Это неправильно всё. Поэтому я не думаю, что для нашей области уход Андрея Турчака с поста сенатора - большая потеря»

«Сначала был уход митрополита, теперь — перевод Андрея Турчака на новую должность», - такую цепочку построил руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков. Он высказал опасения по поводу того, что уход Андрея Турчака с поста вице-спикера Совета Федерации и секретаря генсовета «Единой России» может «негативно сказаться на Псковской области».

«Это влияет на отношение к Псковской области на федеральном уровне. Андрей Анатольевич оказывал региону большую поддержку на должности в Совете Федерации. Теперь же он назначен врио губернатора совсем другого края. И здесь логично было бы предположить, что все свои силы и ресурсы он будет применять на новом посту и на новой должности. Но не все так пессимистично, поскольку мы с вами не должны забывать, что у нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова достаточно тесные контакты с президентом Российской Федерации, достаточно серьезные позиции на федеральном уровне. Не все так пессимистично. Будем надеяться, что и дальше федерация и правительство России будут оказывать поддержку, в том числе и материальную, нашему региону»

Тем временем Лев Шлосберг*, зампред псковского «Яблока», внесённый Минюстом в список иностранных агентов, отметил, что считает Андрея Турчака своим политическим противником. И тем не менее, в то, что с его уходом с поста вице-спикера Совета Федерации для Псковской области что-то изменится, он не верит. Так как дело не в личности сенатора и в том, кто руководит тем или иным субъектом страны, а в федеральной политике в отношении регионов.

«Пока в России не будет восстановлен федерализм, никаких изменений к лучшему в положении Псковской области не будет. Это не вопрос к личности губернатора. Общая ситуация в стране такова, что мы как государство являемся по сути москвоцентричным не в отношении Москвы, как города, как субъекта федерации, а Москвы, как места расположения федеральных властных структур. И вся страна представляет собой пылесос, который вытаскивает из регионов, из муниципалитетов ресурсы: и человеческие, и финансовые, и технологические. И абсолютное большинство регионов России – пожалуй, все, кроме Москвы – сейчас находится в положении колонии. И Псковская область в этом ряду одна из древнейших колоний. Это для такого региона, как Псковская область, не только печально, но и оскорбительно, потому что, по большому счету, мы одна из тех земель, из которых выросла вся страна»

Лидер фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак, между тем, подробно остановился на том, что совместная работа Андрея Турчака, митрополита Тихона и действующего губернатора Михаила Ведерникова позволила внести большой вклад в развитие региона. Пост, который занимал Андрей Анатольевич, по замечанию собеседника, позволял решать многие вопросы «гораздо быстрее, чем если бы они решались без его участия». И делалось это, рассказал Олег Брячак, благодаря «его связям и возможности входить в высокие кабинеты, в том числе и напрямую к министрам». Однако то, что произошло сейчас, не значит, что теперь Андрей Турчак «оставит Псковскую область».

«То назначение, которое получил на данный момент Андрей Анатольевич, связано с тем, что на сегодняшний день все чиновники, особенно близкие к президенту, являются солдатами президента. В то время, когда наша страна находится в такой непростой ситуации, каждый чиновник должен беспрекословно выполнять все команды нашего президента, что и сделал Андрей Анатольевич и отправился на непростой участок, в непростой регион, чтобы с учетом своего опыта там навести порядок. Что касается нашего региона, я думаю, что Андрей Анатольевич все равно Псковскую область не оставит. Мы видим с вами, что даже на Дни Пушкинской поэзии, которые недавно проходили, приехал митрополит Тихон, приехал Андрей Анатольевич, хотя они уже вроде как формально отношения к региону не имеют. Но эти люди, а мне это доподлинно известно, прикипели к нашему региону. И поэтому, конечно же, я думаю, что Андрей Анатольевич продолжит по возможности помогать развитию Псковской области»

О том, что Андрей Турчак по возможности продолжит помогать Псковской области, даже находясь на новом посту в другом регионе, говорит и российский политолог Евгений Минченко.

«Объективно, Андрею Анатольевичу будет очень сложно заниматься еще и Псковской областью. С другой стороны, я его знаю много лет, считаю его человеком адекватным, порядочным. Думаю, что даже на новой позиции, где формально у него просто нет полномочий заниматься лоббированием Псковской области, неформально, используя свой авторитет, я уверен, что он так или иначе попробует, если к нему обратятся, помочь, посодействовать»

Говоря о возможных партийных перестановках в связи с уходом Андрея Турчака политолог Евгений Минченко отметил, что «в целом по регионам тенденция такова: глава региона, если уж он был выдвинут «Единой Россией», то обычно и возглавляет региональное отделение». Но вот распространится ли эта практика на Псковскую область — покажет время.

Чем может обернуться для Псковской области переход Андрея Турчака в Республику Алтай? С одной стороны, вероятно снижение федеральной поддержки на фоне потери мощного лоббиста и влиятельного политика на федеральном уровне. С другой стороны — усиление действующей региональной власти, концентрация всех потоков в одних руках и переустройство местной политической модели. Наши спикеры высказывали различные точки зрения по этому вопросу. Часть из них убеждена, наконец, что никаких особых перемен эти перестановки не принесут. Но практически все рассчитывают на то, что уже реализуемые проекты и программы сворачивать и «складывать на дальнюю полку» не будут.

Светлана Пикалёва

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов