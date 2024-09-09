Политика

Рейтингомер: провал на выборах, прощание с главврачом и волшебный пендель от начальства

Салют! Вас приветствует Господин Рейтингомер - автор еженедельного рейтинга активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

Прежде чем перейти к персонам, обращаем ваше внимание на вопиющий случай — опять к началу учебного года у нас не сдали школы, в которых продолжается ремонт — за это мы были бы готовы впаять виновнику -10. Но как многие понимают, тут коллективная вина — подрядчиков, чиновников, депутатов, которые бегают за начальством при осмотре объектов и забывают про свои контролирующие функции. Виноваты все, а страдают дети, учителя и родители. Рейтингомер требует от должностных лиц более ответственно относиться к делу и как можно скорее завершить ремонт школ. А теперь к оценкам по итогам недели, на которой состоялись муниципальные выборы.

-5 Игорь Романов

Самую низкую отрицательную оценку минус пять получает секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов. Причина — в провале партии на муниципальных выборах. «Новые люди» не получили ни одного мандата (из более чем ста, которые были на кону в муниципальных образованиях). Ни одна другая из парламентских партий не показала столь удручающего результата. А сам господин Романов, хоть формально и перешел в другую лигу — региональных руководителей парламентских объединений, всё никак не может вырасти из коротких штанишек малых партий. Пора взрослеть.

Вместо того, чтоб заявляться во многих местах, лучше было бы сосредоточиться на какой-то одной кампании и нормально ее отработать.

- 4 Татьяна Кобзева

Минус четыре отправляется на берега Ловати в адрес доктора Татьяны Кобзевой. Всего несколько месяцев она проработала на посту главного врача Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы — и вот намедни покинула должность. О причинах решения не сообщается. Известно, что исполняющим обязанности главного врача назначили заведующего хирургическим отделением, а в скором времени будет назначен новый руководитель.

-3 Ирина Федорова

Минус три схлопотала директор государственного медиахолдинга Псковской области Ирина Федорова. Рупор областных властей, грубо говоря, забил на муниципальные выборы. Мало того, что информировал о них как попало, через пень-колоду, так еще в Единый день голосования после закрытия избирательных участков трубадуры режима просто забыли подвести итоги голосования. Сообщения о результатах выборов появились в СМИ госмедиахолдинга уже только в первой половине дня понедельника — видимо, после волшебного пенделя от начальства.

-2 Сергей Грахов

Минус два ставим бывшему руководителю областного комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову. На неделе в соцсетях и телеграмах-каналах живо обсуждали новость о продаже экс-чиновником недостроенного дома в деревне Наволок в 11 км от Пскова. Фото прилагалось. Ну, продает и продает, это не запрещается. Но есть в этой истории диагностичные моменты. Более 5 лет Сергей Грахов был главным по строительству в Псковской области. Запомнился, помимо неспособности разрулить мусорный коллапс, многочисленными долгостроями по его ведомству. Теперь многое прояснилось. Чего вы хотите, если человек даже собственный дом не сумел построить?

-1 Дмитрий Матвеев

Минус один получает генеральный директор группы компаний «Кабош», бывший региональный парламентарий Дмитрий Матвеев. Основание тут — история о том, как киберпреступники оставили Россию без сыра. Если говорить более серьезно, возглавляемое Матвеевым предприятие было вынуждено приостановить свою производственную деятельность на месяц из-за хакерской атаки. Негативный повод уравновешивается искрометным рассказом экс-депутата в духе «Отечество в опасности» и поднятием важной темы «кибербезопасности от западных спецслужб».

0 Сергей Пайст

Нейтральную оценку 0 ставим Сергею Пайсту. Известный в Пскове менеджер назначен врио руководителя компании «Экогрупп» — нового регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области. Директор этой компании Андрей Вышкворкин временно покинул регион по семейным обстоятельствам. Напомним, экс-руководитель бывшего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области «Экопром» Сергей Пайст ранее был назначен первым заместителем руководителя ООО «Экогрупп».

+1 Петр Гринчук

Плюс один получает отметивший 70-летие директор военно-исторического музея из Островского района Петр Гринчук. Он активен, занят общественно полезной работой и вносит свой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

+2 Владимир Папорт

Плюс два заработал самый известный псковский гаишник Владимир Папорт. Руководитель Госавтоинспекции города Пскова пошел на повышение - назначен временно исполняющим обязанности начальника областного управления ГИБДД. Ранее возглавлявший это управление Сергей Семенов официально ушел на пенсию с должности начальника.

+3 Анна Дмитриева

Строчкой выше, на +3, расположилась главный режиссер псковского Дома офицеров Анна Дмитриева. Она победила на довыборах депутата городской Думы по округу №5. По итогам голосования госпожа Дмитриева набрала почти 53 процента голосов, что очень неплохо для дебютанта избирательных кампаний. А тут: первый раз - и сразу мандат депутата, плюс достаточно высокий уровень поддержки.

+4 Иван Мешков

Плюс четыре заслужил директор «Северо-Западной промышленной компании», депутат Псковской гордумы Иван Мешков. В соперничестве с яблочниками при поддержке «Единой России» он победил на выборах главы Гдовского района. Набрал более 60 процентов и уже в ближайшее время получит возможность реализовывать на практике обещанное — наводить порядок, развивать район и делать жизнь людей в нем лучше. Учитывая, что район непростой с повышенной турбулентностью, легко Мешкову не будет.

+5 Игорь Сопов

Максимально высокую оценку плюс пять по итогам выборной недели получает председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Облизбирком безупречно провел кампанию, в том числе впервые голосование в формате ДЭГ на муниципальных выборах и выборы губернатора Санкт-Петербурга на участках в Псковской области.

Работа избирательных комиссий заслужила высоких оценок, в том числе от участников процесса — кандидатов и представителей большинства партий.

Это был очередной выпуск Рейтингомера. До встречи через неделю.