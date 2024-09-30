Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Чехов в гостях у Гельдта
Господин Рейтингомер
Объекты агротуризма
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
«Лёвенъ»: вкусные новинки
карта отдыха и туризма
Фермерство по любви
Кружки и секции для детей
Муниципальная реформа 2.0: впереди большая работа
Первый урожай черной смородины
нейросетевой Пушкин
Лонгрид мифы о молоке
 
 
 
ещё Политика 30.09.2024 17:495 Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках» 07.10.2024 11:510 Николай Чувайлов переизбран первым секретарем Великолукского горкома КПРФ 05.10.2024 22:134 Делегат из Пскова принял участие в учредительном съезде партии любителей пива 03.10.2024 12:029 Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай 03.10.2024 08:460 Администрацию Плюсского района реорганизовали в администрацию округа 02.10.2024 18:160 «Особое мнение»: Ситуация в псковском «Яблоке» и итоги ЕДГ-2024. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 30.09.2024 17:495 Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках» 02.10.2024 09:4511 В квартире псковского яблочника Льва Шлосберга* проходит обыск 03.10.2024 11:313 Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину 07.10.2024 09:300 Труп женщины нашли во дворе на Рижском проспекте в Пскове 03.10.2024 15:4815 Псковская область показала наихудшие показатели по приросту населения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Николай Чувайлов переизбран первым секретарем Великолукского горкома КПРФ

07.10.2024 11:51|ПсковКомментариев: 0

Бывший депутат Псковского областного собрания депутатов Николай Чувайлов повторно избран первым секретарем Великолукского горкома КПРФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении КПРФ.

Соответствующее решение было принято в ходе первого этапа XX отчётно-выборной конференции городского отделения партии. Переизбрать действующего руководителя предложил присутствовавший на конференции член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома Петр Алексеенко. Это предложение было поддержано единогласно.

Кроме того, конференция избрала на предстоящие два года новый состав членов городского комитета, в который вошли 15 коммунистов. Была избрана контрольно-ревизионная комиссия из трёх человек и одного кандидата. Из членов комитета было выбрано бюро.

Теги: #КПРФ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?
В опросе приняло участие 379 человек
07.10.2024, 12:270 «Европа Плюс» отправит 10 слушателей в Стамбул на концерт Thirty Seconds to Mars 07.10.2024, 12:220 Педагог псковской музыкальной школы стала лучшим преподавателям в области музыкального искусства 07.10.2024, 12:091 ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке 07.10.2024, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о спортивный феномен Великих Лук
07.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 7 октября 07.10.2024, 12:010 «Великий, могучий»: Использование интернет-сокращений в живой речи — норм? 07.10.2024, 11:510 Николай Чувайлов переизбран первым секретарем Великолукского горкома КПРФ 07.10.2024, 11:370 Артиллерийский снаряд и гранату идентифицировали в Псковской области
07.10.2024, 11:270 «Беседка»: Спортивный феномен Великих Лук 07.10.2024, 11:130 «Дневной дозор»: Можно ли бороться с незаконными граффити на зданиях? 07.10.2024, 11:092 Псковская область заняла 60 место в рейтинге регионов РФ по доступности жилья в ипотеку 07.10.2024, 10:580 Белорус пронес боеприпасы под одеждой в Невельский округ и попал под суд
07.10.2024, 10:510 Пожарные вынесли семь газовых баллонов при возгорании гаража в Пскове 07.10.2024, 10:380 В Великих Луках могут возбудить уголовное дело после наезда BMW на пенсионерку  07.10.2024, 10:340 Экс-замминистра обороны Иванову предъявили новое обвинение 07.10.2024, 10:170 В псковском садоводстве «Мирное» горела баня
07.10.2024, 10:090 Путин встретит 72-й день рождения на рабочем посту 07.10.2024, 09:520 Почти 70% псковичей в свои рабочие дни завтракают дома — опрос 07.10.2024, 09:400 Минтранс обяжет таксопарки заключать с водителями трудовые договоры 07.10.2024, 09:300 Труп женщины нашли во дворе на Рижском проспекте в Пскове
07.10.2024, 09:300 Полиция будет расследовать дело о хищении денег с банковской карты великолучанина 07.10.2024, 09:270 «Росгосстрах» отмети 103-летие и запустил процесс трансформации ключевых бизнес-процессов 07.10.2024, 09:152 В России начался рост цен на красную икру 07.10.2024, 09:081 Чеснок, мёд или таблетки: псковский врач назвала эффективные способы лечения и профилактики «простуд»
07.10.2024, 09:000 Наличие ОСАГО начнут проверять по камерам с 1 марта 2025 года 07.10.2024, 08:400 Врач назвала тех, кому нельзя есть рис 07.10.2024, 08:200 Великолучанин сломал своему знакомому ребра за отказ покинуть гараж 07.10.2024, 08:000 Госдума осенью примет закон о дистанционном открытии эскроу-счетов
07.10.2024, 07:300 «Эндуро» фестиваль прошел в Псковской области 07.10.2024, 07:000 Российские ученые назвали самые достойные Нобелевской премии исследования 06.10.2024, 22:291 Средняя цена подержанных автомобилей в России снизилась до 1,48 млн рублей 06.10.2024, 21:140 Госавтоинспекция напомнила псковичам о последствиях дачи взятки инспекторам ДПС
06.10.2024, 20:160 Умер оперировавший Ельцина выдающийся кардиохирург 06.10.2024, 18:240 Стало известно, как платить налог с криптовалюты 06.10.2024, 17:170 В Великих Луках пропал 39-летний мужчина 06.10.2024, 17:030 В России зафиксировано снижение цен на вторичное жилье
06.10.2024, 16:101 Умер актер, сыгравший депутата Наливкина 06.10.2024, 15:420 Годовщину освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков отмечают в 81-й раз 06.10.2024, 15:023 Псковичи наблюдают за проведением референдума в Казахстане 06.10.2024, 14:500 Военный лишился прав за столкновение с автобусом на трассе под Островом и оставление места ДТП
06.10.2024, 14:180 Открытое первенство Псковской области по таврелям прошло в Доме молодежи 06.10.2024, 13:540 Псковские газовики обратились к жителям микрорайона Паневик 06.10.2024, 13:450 В Псковском музее подвели итоги работы в летний период 06.10.2024, 13:400 Бастрыкин поручил Крупене ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов в Псковской области
06.10.2024, 12:590 Великолукские футболисты преодолели 4500 километров и проиграли «Иркутску» 06.10.2024, 12:440 Виновнику ДТП с обгоном на перекрестке Рижского проспекта и ул. Юбилейной грозит штраф до 15 000 рублей 06.10.2024, 12:250 «Дракон» на Великой: в Пскове впервые спустили на воду 20-местную лодку 06.10.2024, 11:470 Пенсионерка отдала мошенникам более 10 млн рублей и лишилась квартиры
06.10.2024, 11:220 Кто из псковичей больше всего боится коронавируса, выяснили эксперты 06.10.2024, 10:470 В Госдуме раскрыли сроки появления в России альтернативы ипотеке 06.10.2024, 10:420 Небольшой дождь и северный ветер прогнозируют в Псковской области в понедельник 06.10.2024, 10:250 Псковская полиция продолжает розыск экс-преподавателя политехнического института
06.10.2024, 10:040 Михаил Ведерников опубликовал первую часть своей лекции об истории Псковской земли 06.10.2024, 09:360 Жителей Псковской области накажут за фиктивную регистрацию граждан 06.10.2024, 09:250 В России определили самую красивую девушку страны 05.10.2024, 22:134 Делегат из Пскова принял участие в учредительном съезде партии любителей пива
05.10.2024, 22:000 Эксперты объяснили, почему возникает бессонница и как с ней справиться 05.10.2024, 21:401 В псковском Перинатальном центре родилось 268 малышей за сентябрь 05.10.2024, 21:200 Два филиала «Деревни Соловьи» Псковской области перейдут на зимний режим с 7 октября 05.10.2024, 21:000 Завершен очередной ярус иконостаса в Спасо-Казанском Симанском женском монастыре в Острове
05.10.2024, 20:580 Памятник Арине Родионовне доставлен в Пушкиногорье 05.10.2024, 20:400 Пациентов с паническим расстройством проверят на ВИЧ и сифилис 05.10.2024, 20:200 В деревне Глоты прошел чемпионат и первенство Пскова по спортивному ориентированию «Марафон шефа 2024» 05.10.2024, 20:000 Студенческие отряды провели уборку на мемориале «Скорбящая мать» в Печорах
05.10.2024, 19:454 В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадроберства 05.10.2024, 19:150 Обратиться в полицию или бить рублем: учитель рассказал как противостоять буллингу 05.10.2024, 19:070 Сотрудники следственного комитета Псковской области поздравили педагогов с Днём учителя 05.10.2024, 18:550 Что посадить в октябре, чтобы весной сад зацвел, рассказал эксперт
05.10.2024, 18:350 104-летний житель Кабардино-Балкарии установил мировой рекорд полета на мотопараплане 05.10.2024, 18:300 На территории Псковской области ожидается туман 05.10.2024, 18:150 На Кубке главы Невельского района победила команда из Белоруссии 05.10.2024, 17:480 Июль и октябрь 2025 года станут самыми выгодными месяцами для отпуска - эксперт
05.10.2024, 17:450 Михаил Ведерников: Роль учителя и наставника в жизни каждого человека имеет особое значение 05.10.2024, 17:391 Установлен виновник ДТП, оставивший без газа массив частных домов в Пскове 05.10.2024, 17:242 Фотофакт: Реку Пскову очищают 05.10.2024, 17:200 Псковичка пожаловалась на беспорядок на «умной остановке»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru