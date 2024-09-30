Политика

Николай Чувайлов переизбран первым секретарем Великолукского горкома КПРФ

Бывший депутат Псковского областного собрания депутатов Николай Чувайлов повторно избран первым секретарем Великолукского горкома КПРФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении КПРФ.

Соответствующее решение было принято в ходе первого этапа XX отчётно-выборной конференции городского отделения партии. Переизбрать действующего руководителя предложил присутствовавший на конференции член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома Петр Алексеенко. Это предложение было поддержано единогласно.

Кроме того, конференция избрала на предстоящие два года новый состав членов городского комитета, в который вошли 15 коммунистов. Была избрана контрольно-ревизионная комиссия из трёх человек и одного кандидата. Из членов комитета было выбрано бюро.