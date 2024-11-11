Политика

Глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов принёс присягу

Глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов, единогласно избранный депутатами местного представительного органа, принёс присягу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

На торжественную церемонию приехали спикер регионального парламента Александр Котов и вице-губернатор Нинель Салагаева. В мероприятии также приняли участие депутаты, руководители предприятий и учреждений, представители общественных организаций и политических партий.

Председатель Порховского окружного собрания Владимир Сорокин напомнил о результатах работы конкурсной комиссии и итогах голосования, после чего вручил Юрию Семёнову удостоверение избранного главы.

«Хочу выразить уверенность, что мы вместе приложим все усилия, чтобы жители ощутили заботу и увидели дела, направленные на улучшение жизни населения Порховского округа», - от имени депутатов представительного органа МСУ поздравил руководителя муниципалитета Владимир Сорокин.

В соответствии с Уставом округа Юрий Семёнов принёс присягу, пообещав при осуществлении возложенных на него полномочий, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать законы.

От имени правительства области и губернатора главу Порховского округа поздравила Нинель Салагаева. «Вам предстоит серьёзная работа, я уверен, что вы и ваша команда с нею справитесь. На вашей стороне опыт и знания, которые позволяют чётко выстраивать рабочие процессы, привлекать дополнительные ресурсы на благо муниципалитета и его жителей», - передала вице-губернатор приветствие главы региона Михаила Ведерникова. От себя Нинель Салагаева пожелала муниципальной команде сохранить динамику развития округа и не останавливаться на достигнутом.

«Несмотря на то, что Юрий Семёнов был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия», депутаты всех политических партий отдали за него свой голос, – напомнил, поздравляя окружного главу, спикер областного парламента Александр Котов. – Это говорит о том, что за сравнительно короткий срок работы вам удалось многое сделать и, самое главное, заручиться поддержкой и доверием».

Александр Котов подчеркнул, что у главы округа есть всё необходимое для успешной реализации планов. «Это хорошая, отлаженная, работоспособная команда: вас поддерживают депутаты окружного собрания, поддерживает губернатор, который всегда готов оказать помощь в решении глобальных вопросов с привлечением федеральных средств, областное Собрание депутатов тоже готово оказывать помощь и поддержку. Если вы эффективно воспользуетесь этими преимуществами, всё получится. Я в вас верю и желаю сил и успешной работы», - сказал Александр Котов.

От лица местной общественности на церемонии выступила почётный гражданин Порховского района Лидия Васильева. «За последнее время, действительно, многое было сделано. Благодаря вашей работе Порхов преображается, это замечают местные жители и люди, которые приезжают к нам в гости. Становятся хорошими дороги, появляются новые тротуары, благоустраиваются скверы и детские площадки, развивается туристический потенциал», - отметила видимые достижения жительница Порхова и пожелала главе округа не сбавлять набранные темпы и успешно трудиться на благо порховской земли.

К главе округа обратился настоятель порховского храма святителя Николая Чудотворца иерей Виктор Шелухов. «Сегодня вы вступаете в должность главы округа и с этого дня несёте ответственность за всех проживающих здесь. Это особая ответственность в непростой для нашего Отечества период, когда всему нашему обществу необходимо преодолеть разногласия и сплотиться как перед внешними, так и внутренними врагами. Мы должны быть едины – в единстве наша сила», - напутствовал священнослужитель.

В завершение к участникам торжественной церемонии и всем жителям округа обратился Юрий Семёнов. «Было сказано много тёплых хороших слов, но, поверьте, эти слова необходимо адресовать всем тем, кто со мной три года работал. Я имею в виду нашу большую команду во главе с губернатором – только в команде мы можем достичь результатов. Хочу заверить, что и в окружной администрации собрались такие же неравнодушные люди – мы разные, но каждый из нас готов работать во благо нашей малой Родины», - подытожил Юрий Семёнов и пообещал работать только «на результат».