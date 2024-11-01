Политика

Юрий Семенов избран главой Порховского муниципального округа

Юрий Семенов избран главой Порховского муниципального округа. По итогам тайного голосования его кандидатуру единогласно поддержали все 14 присутствующих депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

В сессии окружного Собрания принял участие спикер регионального парламента Александр Котов.

«За короткий срок Юрий Валентинович сумел досконально вникнуть в проблемы Порховского района, выделить наиболее главные из них и построить работу так, чтобы, используя имеющиеся ресурсы госпрограмм – с привлечением и регионального, и федерального бюджетов, решить наиболее острые из них, – прокомментировал итоги голосования Александр Котов. – Юрий Семенов в совершенстве освоил все инструменты, вникает в проблемы людей, внимательно относится к обращениям, работает заинтересовано и нацелен на результат. Люди это видят, поэтому неудивительно, что депутаты поддержали его кандидатуру. Думаю, у Юрия Валентиновича всё получится!»

На должность руководителя муниципалитета также претендовал Валентин Кузьмин. Оба кандидата перед процедурой голосования представили депутатам и общественности своё видение развития округа.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.