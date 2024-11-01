Юрий Семенов избран главой Порховского муниципального округа. По итогам тайного голосования его кандидатуру единогласно поддержали все 14 присутствующих депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.
Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания
В сессии окружного Собрания принял участие спикер регионального парламента Александр Котов.
На должность руководителя муниципалитета также претендовал Валентин Кузьмин. Оба кандидата перед процедурой голосования представили депутатам и общественности своё видение развития округа.
Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.
По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.