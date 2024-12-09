Политика

Елена Тимашова: Ни один муниципальный глава Псковского области не пожалел о реформе

Главы муниципальных округов отмечают улучшение управления после муниципальной реформы. Об этом в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Подстрочник» сообщила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

«Ни один из глав муниципальных округов, которые продолжили свою работу, не пожалел о смене статуса с главы района на главу округа», — отметила она.

По словам Елены Тимашовой, несмотря на сложности, связанные с необходимостью наведения порядка в делах сельских поселений, сейчас главы округов активно занимаются улучшением управления.

«Этот порядок должен охватывать всё имущество, чтобы каждый рубль был на своём месте. Главам округов приходится приводить в порядок всё хозяйство поселений, учитывая требования законодательства», — добавила она.

Однако многие главы округов сталкиваются с вызовами.

«Многие жалуются на то, что сельские поселения не отстаивали свои права в судах из-за отсутствия юристов. В результате было вынесено много решений, которые можно было бы оспорить на стадии рассмотрения», — подчеркнула Елена Тимашова.

Несмотря на сложность работы изменения уже начинают приносить свои плоды.

«Сейчас главам работать сложнее, чем в муниципальном районе. Однако они уже отмечают централизацию управления и консолидацию всех ресурсов на территории муниципального образования, чего мы и добивались», — отметила она.

В качестве примера успеха была приведена работа Опочецкого муниципального округа, который сэкономил около 7 миллионов рублей на централизованных закупках.

«Это серьёзная сумма, учитывая, что бюджеты сельских поселений меньше 7 миллионов. Большая часть этих средств уходит на заработную плату. Именно ради этого стоило начать муниципальную реформу. Эти средства остаются в бюджете и могут быть направлены на решение вопросов местного значения», — рассказала Елена Тимашова.

Кроме того, она отметила, что управление по работе с обращениями граждан фиксирует уменьшение жалоб со стороны жителей: «Мы постоянно отслеживаем обращения и жалобы граждан, и управление отмечает, что в округах их стало намного меньше. Люди начинают видеть, что с ними работают, и это, безусловно, является положительным результатом».

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

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По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.