Политика

Андрей Козлов выразил надежду на преобразование трех районов в округа до сентября

Оптимизация муниципальных органов власти запланирована и необходима для эффективного управления. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковского областного Собрания по округу №12 (Великолукский, Куньинский, Новосокольнический районы и Усвятский муниципальный округ) Андрей Козлов.

По мнению депутата, переход к муниципальным округам позволит улучшить управление территориями, поскольку ответственность будет сосредоточена в руках одного человека, что упростит принятие решений и повысит эффективность работы. По его словам, вопрос о переходе к муниципальным округам назрел уже давно.

«Я считаю, что этот процесс должен был начаться еще несколько лет назад. Оптимизация управления, которая предполагает формирование единых округов, была запланирована после завершения сроков полномочий различных органов власти, включая глав муниципальных районов и Собрания депутатов», – подчеркнул парламентарий.

В состав избирательного округа Андрея Козлова входят Великолукский, Куньинский, Новосокольнический районы и Усвятский муниципальный округ. Депутат выразил надежду, что муниципальная реформа произойдет в трех оставшихся районах до сентября следующего года.

«Это необходимо сделать. Многие уже говорят об этом. Я уверен, что это давно пора было реализовать», – добавил он.

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Переход к муниципальным округам, по мнению Андрея Козлова, является важным шагом для эффективного управления территориями.

«Когда ответственность за всю территорию лежит на одном человеке, это значительно упрощает процесс принятия решений. Кроме того, при наличии общего бюджета можно более рационально распределять ресурсы и увеличивать доходы», – пояснил парламентарий.

Он также указал на то, что крупные округа будут иметь больше возможностей для участия в различных федеральных и региональных программах, чего лишены небольшие районы с малым количеством населения.

«У нас есть органы власти, обладающие полномочиями, но объемы финансирования зачастую не соответствуют этим полномочиям. Поэтому объединение в муниципалитетах позволит лучше исполнять свои обязанности органами местного самоуправления», – заключил Андрей Козлов.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.