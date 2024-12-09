Политика

Псковская делегация прибыла на XXII съезд партии «Единая Россия»

Сегодня, 14 декабря проходит XXII Съезд партии «Единая Россия», на котором делегаты обсудят ряд важных вопросов и разработают стратегии на предстоящий период. На съезд прибыла делегация из Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Основное внимание будет уделено трем ключевым темам.

Первая тема - участие партии в помощи фронту и жителям новых и приграничных регионов с начала СВО. За почти три года партия передала около 135 тысяч тонн гуманитарной помощи, в том числе 17 тысяч тонн медикаментов и товары первой необходимости. Особое внимание уделяется Курской области, где партия обеспечивает 44 ПВР Курска и 32 районных ПВР, поддерживая назначенного врио губернатора Александра Хинштейна.

Вторая тема – принятие изменений в народную программу, отражающие нужды граждан, экономики и развитие регионов, с акцентом на поддержку участников СВО и их семей. В федеральном бюджете предусмотрено почти 15 трлн рублей для реализации мероприятий народной программы.

Третья тема посвящена укреплению первичного звена «Единой России».

Псковскую область на съезде представляют делегаты:

губернатор Псковской области Михаил Ведерников;

руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов;

депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский;

лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян;

врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Бибикова;

руководитель регионального исполнительного комитета Псковского регионального отделения «Единой России» Максим Адамчук;

сенатор от Псковской области Алексей Наумец.

Также на Съезде присутствуют экс-губернатор Псковской области, глава Республики Алтай Андрей Турчак и бывший заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике, политтехнолог Александр Серавин.

Напомним, партийная конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялась в Пскове 22 ноября. На конференции выбрали делегата на XXII съезд «Единой России». Им стал Армен Мнацаканян.

Фотографии: Михаил Ведерников, Армен Мнацаканян, региональное отделение партии «Единая Россия»