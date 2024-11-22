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Политика

Избранный делегатом съезда «Единой России» Армен Мнацаканян поблагодарил коллег за доверие

22.11.2024 15:34|ПсковКомментариев: 0

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян поблагодарил коллег, избравших его делегатом партийного съезда, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с партийной конференции Псковского регионального отделения «Единой России» в Пскове 22 ноября. 

«Хочу поблагодарить всех за доверие. Меня избрали делегатом 22-го съезда всероссийской политической партии "Единая Россия". Знайте: если у меня появится возможность, наши слова я передам уместно и правильно. Очень много сегодня говорили о системе "первичек". Я считаю, что все члены партии "Единая Россия" работают на высоком уровне», – сказал Армен Мнацаканян.

Напомним, «Единая Россия» проведет съезд 14 декабря. Партия уже начала подготовку к думским выборам. «Нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы для того, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего. Только таким образом, собственно, можно идти на выборы», - подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии.

Пресс-портрет
Медведев Дмитрий Анатольевич Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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