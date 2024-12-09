Политика

«Единая Россия» внесла изменения в устав партии

На Съезде «Единой России» были представлены изменения в Устав партии, которые направлены на укрепление партийной системы и повышение её эффективности. Врио секретаря генсовета Владимир Якушев озвучил предложения, внесённые региональными отделениями партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Основные изменения включают: