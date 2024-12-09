«Единая Россия» внесла изменения в устав партии

На Съезде «Единой России» были представлены изменения в Устав партии, которые направлены на укрепление партийной системы и повышение её эффективности. Врио секретаря генсовета Владимир Якушев озвучил предложения, внесённые региональными отделениями партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.
Основные изменения включают:
Создание федерального Совета первичных отделений для обеспечения площадки, где представители этого звена партийной системы могут выражать своё мнение.
Более гибкие правила приобретения статуса члена партии для сторонников, учитывающие их активное участие в деятельности партии и заслуги в достижении её целей и задач.
Возвращение местным политическим советам права участвовать в определении кандидатур глав муниципальных образований и глав местных администраций.
Возможность проведения заседаний президиумов региональных политических советов в заочном формате.
Фиксация ряда полномочий Председателя партии, включая его участие в заседаниях Высшего Совета и Генерального советов и голосование по вопросам повестки дня.