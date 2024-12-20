Политика

«Окно в Европу»: 7 тысяч человек проголосовали на пяти пограничных избирательных пунктах Псковской области

На территории Псковской области во время выборов президента Российской Федерации действовали пять приграничных избирательных пунктов, на которых семь тысяч граждан России выбирали главу страны. Об опыте этой работы председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Впервые в истории Российской Федерации были организованы избирательные участки на приграничных территориях, в частности, 5 пограничных участков у нас было, где наши избиратели имели право проголосовать. Приехать из-за рубежа и непосредственно проголосовать на границе», - напомнил Игорь Сопов.

Данное решение приняли исходя из недружественных настроений в странах Европы и Прибалтики, где раньше избирательные пункты действовали при консульствах, а иногда и в крупных торговых центрах.

«Мы сделали это для удобства, потому что в "демократических странах Европы" (это было сказано с сарказмом) избирательные участки, которые обычно открывались при консульствах или посольствах, были в этот раз закрыты, чтобы максимально усложнить жизнь нашим избирателям. Но мы организовали избирательные участки на границе, и у нас там проголосовало более 7 тысяч человек. Люди приезжали из Финляндии, из Прибалтики. Приезжали и голосовали, и были очень рады, потому что они могли принять участие в главных выборах страны и выбрать своего президента», - подчеркнул председатель облизбиркома.

Псковская область не единственный регион, где открылись пограничные избирательные пункты. Их также организовали в Ленинградской области и в Калининграде, но в объеме куда меньшем, нежели в Псковской области.

«Такие же участки были открыты в Ленинградской области и в Калининграде, но у них по одному участку было. У нас было открыто 5, максимальное количество. Все, что мы могли сделать. Поэтому пока что получается, что окно в Европу вроде бы остается только в Псковской области, и я считаю, что мы справились прекрасно с этой задачей», - добавил Игорь Сопов.