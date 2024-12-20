Политика

Политические итоги 2024 года

Уходит в историю 2024-й. Весь этот год Псковская Лента Новостей внимательно следила за развитием событий, давала слово представителям различных политических сил, реализовывала спецпроекты, информировала, анализировала и держала читателей в курсе происходящего, а сегодня мы по традиции подводим политические итоги.

Кто упал, а кто отжался? Кому выпал счастливый билет, а кому не везло и он стал главным лузером? И да - чей лук самый-самый? Ответы дадим прямо сейчас. 13-я ежегодная церемония подведения итогов по ряду традиционных и новых номинаций объявляется открытой.

Уход года - конец 17-летнего «псковского периода» Андрея Турчака

Рано или поздно всё заканчивается, вот и в семнадцатилетней эпохе присутствия Андрея Турчака в псковской региональной политике в 2024-м была поставлена точка. Конечно же, мы помним его заявление: «Бывших губернаторов не бывает», - и слышим высказывания руководителей области о сохранении контактов с экс-сенатором и партийным лидером, но будем реалистами: с июня у госуправленца иной фронт работ и другие задачи - по развитию Республики Алтай, куда он отправился по предложению президента Владимира Путина. Уход Турчака во-многом изменил властную конфигурацию в нашем регионе: теперь нет «псковского триумвирата» (Михаил Ведерников - Андрей Турчак - митрополит Тихон) - и вся полнота власти в руках губернатора.

Реформа года - преобразование районов в муниципальные округа

В 2024-м в Псковской области продолжилась запущенная годом ранее муниципальная реформа. Вслед за восемью районами-первопроходцами по пути преобразований пошли еще пять. Поначалу предполагалось, что их будет шесть, однако по весне в Гдовском районе в силу противодействия местных элит, ориентированных на бывших глав и депутата-яблочника, реформа забуксовала. И только в декабре, уже при избранном в сентябре новом главе Иване Мешкове, муниципалитет стал 14-м округом. Заключительный этап реформы пройдет в следующем 2025 году: модель изменится в оставшихся непреобразованными десяти районах. Отдадим должное региональным властям: ошибки стартового этапа они исправили, активно разъясняют преимущества новой системы и работают с общественным мнением. Результат не заставил себя долго ждать: сомнения, которые поначалу присутствовали у части муниципальных управленцев и жителей, развеяны - на примере уже преобразованных районов видно, что новая система организации МСУ действительно дает дополнительные возможности для развития территорий.

Атака года - изменение модели управления Великими Луками

Не секрет, что в Доме Советов уже давно хотят более жестко встроить в вертикаль власти второй по величине город области, руководству которого многие годы удается сохранять относительную самостоятельность и сложившуюся в Великих Луках модель управления. В 2024-м в этом отношении был сделан важный шаг. Осенью на региональном уровне были приняты изменения в законодательство, делающие переход южной столицы к единоначалию обязательным. Единственный вопрос в настоящее время - как скоро произойдут изменения: либо региональные власти пойдут эволюционным путем и будут дожидаться 2027 года, либо будут форсировать события, что потребует роспуска городской Думы и теоретически может обернуться разного рода неожиданностями.

Кризис года - мусорные коллапсы

Реформа сферы обращения с твердыми коммунальными отходами - многолетняя боль региональных властей. В 2024-м проблемная зона дважды громко напоминала о себе - в дни новогодних каникул и в мае в Пскове и других населенных пунктах разразились кризисы, вызванные непростыми взаимоотношениями участников мусорной цепочки. Отходы не вывозились неделями, доставляя массу неудобств жителям и грозя экологической катастрофой. Ситуацию мучительно разруливали в ручном режиме, о проблеме говорили даже с трибуны Совета Федерации, губернатор жестко раскритиковал не способных договориться другу с другом руководителей организаций и пригрозил им серьезными последствиями - и еще неизвестно, какими будут результаты проводимых проверок. Так или иначе, регоператора по обращению с ТКО поменяли, в сферу вбухали огромные средства, строится экотехнопарк и власти делают оптимистичные заявления. Впрочем, как полагают эксперты, от повторения прошлогодних коллапсов мы, увы, не застрахованы.

Взлет года - вице-губернатор Ольга Тимофеева

«Кто молодец? Я молодец!» В этом году так о себе могла бы сказать Ольга Тимофеева. В недавнем прошлом глава областного комитета по культуре, она заметно оживила фестивальную жизнь региона, наполнила ее яркими событиями, отчего неоднократно удостаивалась публичных похвал Михаила Ведерникова. Как следствие, в 2024-м получила повышение - была назначена заместителем губернатора, курирующим не только «родную» культурную сферу, но и ряд других - в том числе туризм и спорт.

Ротация года - митрополиты

После того, как в конце 2023-го получил новое назначение и уехал в Крым митрополит Тихон, кафедру в Псковской области возглавил митрополит Арсений. Период его служения оказался недолгим: уже в июле 2024-го Священный Синод принял решение о назначении главой Псковской митрополии архиепископа Матфея, который в апреле сменил Арсения в должности священноархимандрита и игумена Псково-Печерского монастыря. Прежний владыка покинул Псковскую область и стал преосвященным Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Оптимизация года - объединение больниц

Весь год в Псковской области продолжался процесс присоединения учреждений здравоохранения в муниципалитетах к более крупным областным организациям. Больницы в Великих Луках и районах становятся филиалами - и как не устают повторять руководители сферы здравоохранения, «ничего не закрывается, всё как работало, так и будет работать - предстоит процесс реорганизации, а в планах только развитие». По замыслу инициаторов реформы, объединение общих усилий и оптимизация расходов позволит обеспечить повышение качества медицинских услуг и равнодоступность всех видов медпомощи для жителей.

Счастливый билет года - Наталья Мельникова в Совете Федерации

В традиционной номинации для тех, кому повезло, а они и сами не оплошали, побеждает новый сенатор от Псковской области Наталья Мельникова. Менее чем за год она совершила головокружительное восхождение по вертикали власти – из Псковской городской Думы транзитом через областное Собрание депутатов в верхнюю палату российского парламента. В Совете Федерации экс-управляющая областным отделением Социального фонда России сменила Андрея Турчака, возглавившего Республику Алтай.

Лузер года - Сергей Грахов

Звание главного лузера – иными словами, проигравшего и утратившего былое положение - получает экс-руководитель областного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Сергей Грахов. В 2024 году после мусорных коллапсов, когда к работе ответственных чиновников высказывалось множество претензий, он был отправлен в отставку. После ухода об экс-чиновнике быстро забыли, а вспомнили единожды - когда в соцсетях и Telegram-каналах живо обсуждалась новость о продаже им недостроенного дома недалеко от Пскова.

Взятка года - дело Александра Грацкого

Весной 2024-го был задержан по подозрению в получении взяток заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий. По версии следствия, он получил от коммерсантов за беспрепятственное принятие работ по контрактам автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей, массажное кресло и другие материальные ценности. Осенью над экс-чиновником начался суд. Александр Грацкий частично признал свою вину. Как заявляют в прокуратуре, приговор будет однозначно обвинительным.

Долгострой года - «гостиница-кампус-музей» на берегу Великой

Список участников в этой, увы, ставшей традиционной номинации всё тот же. Все они хорошо известны тем, кто следит за жизнью в Псковской области. К большому сожалению, годами и даже десятилетиями на карте региона сохраняются такие строительные объекты, которые больше, чем просто стройки. Социально значимые и имеющие для властей особое значение, они уже давно превратились в символы. Да, где-то ситуация меняется к лучшему (как это произошло со строительством многострадального соцгородка), но проблемных зон остается немало – начиная Северным обходом и заканчивая недостроенным зданием на берегу Великой, которое должно было стать то гостиницей «Интурист», то кампусом ПсковГУ, то музеем «Россия – моя история». Последний долгострой, судьба которого вновь неопределенна, признаем «победителем» в этой номинации.

Проекты года - пешеходный мост, колесо обозрения и мультимедийный фонтан в Пскове

Наряду с проблемными стройками есть у нас и положительные примеры работы в этой сфере. К их числу отнесем прежде всего открытые в 2024 году в областном центре пешеходный мост через Пскову, парк «Волшебная гора» с новым современным колесом обозрения и мультимедийный фонтан в сквере на Четырех углах. Эти объекты стали украшением региональной столицы и местом притяжения как псковичей, так и многочисленным туристов.

Срыв года - ремонт школ и проблемы в реализации нацпроекта «Образование»

Никогда такого не было – и вот опять… Ставшую крылатой фразу в Псковской области в течение года вспоминали не единожды, комментируя сложности, возникшие в процессе строительства и капремонтов школ. Сроки срывались, завершение ряда объектов переносится на следующий год. Власти были вынуждены заявить о проблеме в исполнении национального проекта «Образование». Причин проблем немало, начиная с некачественной проектной документации и заканчивая непрофессиональной работой подрядчиков. Что греха таить, встречаются среди них и явно недобросовестные. В настоящее время властями ведется работа с контролирующими и надзорными органами, поэтому есть надежда, что эту проблему все-таки удастся оперативно решить.

Утраты года - Валерий Павлов, Павел Мищенков, Михаил Шуев, Петр Василевский, Михаил Жихаревич, Павел Михайлов, Дмитрий Марков

Как это ни прискорбно, в 2024 году из жизни ушли многие известные и уважаемые люди. Потеря каждого из них стала поистине невосполнимой утратой. В Псковской области это в полной мере относится к покинувшим этот мир экс-председателю Общественной палаты региона, бывшему директору театра Валерию Павлову, тренеру чемпионов по лыжным гонкам, основателю спортивной базы «Юность», экс-главе Островского района Павлу Мищенкову, легенде псковского футбола Михаилу Шуеву, бывшему члену Общественной палаты, педагогу, философу Михаилу Жихаревичу, природоохранному прокурору Павлу Михайлову, известному фотографу Дмитрию Маркову и многим другим людям.

Исчезновение года - Олег Брячак

В этой, не сказать, чтоб почетной и престижной, номинации присуждаем победу руководителю регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутату областного Собрания Олегу Брячаку. Основание тут – не в несколько загадочной «пропаже» бизнесмена-парламентария после индийского вояжа в конце года, из-за чего он пропустил ряд важных мероприятий в процессе принятия бюджета. Куда более тревожным для эсера и возглавляемого им партийного отделения видим едва ли не абсолютное исчезновение из активной политической жизни и актуальной медийной повестки. Если так дело и дальше пойдет — такая пассивность может крайне негативно отразится на результатах партии по итогам выборов.

Недоразумение года - попытка коммуниста Михайлова устроиться в ОЭЗ «Моглино»

В этой номинации вне конкуренции — секретарь Псковского обкома компартии, руководитель фракции КПРФ в областном Собрании Дмитрий Михайлов. В день июльской сессии регионального парламента при невыключенном микрофоне коммунист попросил сотрудницу областного правительства оказать содействие в приеме на работу в ОЭЗ «Моглино» и пояснил, что на инициированном зюгановцами парламентском часе они дали представителю правительства выдохнуть, поэтому не задавали каверзных вопросов. Странное поведение Михайлова вызвало резонанс, его поступок не поняли многие однопартийцы, один из них - ветеран КПРФ, бывший вице-спикер областного Собрания Геннадий Бубнов назвал действия депутата позорищем и пообещал, что произошедшему в партии обязательно дадут оценку.

Камбэк года - председатель Общественной палаты Александр Седунов

Временем возвращения в региональную общественно-политическую жизнь 2024-й стал для руководителя Псковского политехнического колледжа Александра Седунова, когда-то вынужденно покинувшего пост начальника областного управления образования на фоне начальственной критики. Прошло время - и мы стали свидетелями своеобразного камбэка. В начале года Александр Седунов стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а затем возглавил новый состав Общественной палаты Псковской области. Как убеждены многие, это самый сильный и авторитетный руководитель ОП ПО за последние годы.

Командировка года - дипломат Сергей Ефименко в Африке

Пожалуй, самая нетривиальная новость о кадровых перемещениях пришла из дипломатической сферы. Представитель Министерства иностранных дел России в Пскове Сергей Ефименко, ранее работавший в Нью-Йорке, перешел на должность советника-посланника посольства РФ в Республике Кении. Судя по публикуемым дипломатом постам в соцсетях, процесс акклиматизации и адаптации на новом месте в Африке закончился быстро - и господин Ефименко уже приступил к столь любимому им процессу фотографирования пейзажей.

Рекорд года - солянка на фестивале

Летом в Псковской области был установлен ни много ни мало мировой суповой рекорд. В дни празднования 80-летия региона повара-затейники сварили из 26 ингредиентов 2775 литров солянки. Предыдущий рекорд немецкого повара был превзойден почти в 10 раз. Кстати, это уже третий суповой рекорд Псковской области: в июне в регионе установили рекорд России по щавелевому супу, а в 2023 году на фестивале «Наше море» в Гдовском районе сварили самую большую уху.

Стабильность года - лошадницы в Детском парке

Умом не понять, с точки зрения логики не объяснить — это мы про парадоксальную ситуацию с лошадницами в Детском парке Пскова. Решением городских властей им запрещено там находиться и оказывать услуги по катанию детей. То есть — нельзя. Но на практике, как видит любой проходящий мимо, можно - лошадницы как находились в парке, так и продолжают заниматься своим бизнесом в абсолютно не приспособленном для этого месте - со всеми вытекающими и выпадающими последствиями, разборками наездниц между собой, сквернословием и т. д. Выходит, закон не суров — и им не писан? Или его суровость компенсируется необязательностью исполнения?

Скандал года - финансовые нарушения в ФК «Псков»

На исходе года разгорелся нешуточный скандал вокруг футбольного клуба «Псков». Дело не в голах, очках и турнирных показателях, а в финансовой дисциплине. Счетная палата Псковской области выявила многочисленные нарушения в деятельности спортивной организации. в которой не смогли представить документы на собранные детскими тренерами с родителей деньги — и у многих в этой связи возникли нехорошие подозрения. Кроме того, директор финансируемого из бюджета футбольного клуба в нарушение установленного порядка премировал себя почти на полмиллиона рублей. После этого в клубе началась прокурорская проверка — о ее результатах пока ничего не сообщалось.

Прессинг года - псковское «Яблоко» между молотом и наковальней

Крайне непростым выдался минувший год для регионального отделения партии «Яблоко». С одной стороны, оппозиционеры привычно находились под прессингом системы — и здесь особо отметим возбуждение уголовного дела в отношении Льва Шлосберга*, ранее признанного Минюстом иностранным агентом. Ему пришлось пережить обыски и допросы. С другой стороны, псковских яблочников и их лидера атаковали релоканты, в том числе уехавшие за границу бывшие псковские журналисты и блогеры. Жесткая критика Шлосберга* со стороны политэмигрантов, возмущенных его пацифистской позицией и обвинениями в их адрес, осенью вовсе вылилась в кампанию травли. Она последовала после выхода в свет интервью, данного яблочником специально приезжавшей для встречи с ним в Псков Ксении Собчак.

Иноагент года - Николай Кузьмин*

В апреле 2024-го ряды псковских иноагентов пополнил активист псковского «Яблока», муниципальный депутат Николай Кузьмин*. Присвоенный Минюстом статус не позволил ему участвовать в выборах, а осенью коллеги оппозиционера досрочно прекратили его полномочия депутата в Завеличенской волости Псковского района. Попытки яблочника добиться в суде отмены присвоенного ему статуса ожидаемо успехом не увенчались.

Смена амплуа - из ЛДПР в айтишники

Бывший координатор регионального отделения ЛДПР, неоднократный участник выборов в Псковской области Артем Васильев сменил род деятельности и стал тестировщиком в одной из крупных российских IT-компаний. Рассказавший об этом региональный координатор ЛДПР Антон Минаков пояснил, что зарплаты в этой сфере в три раза выше, чем в политике, «Поэтому ни в коем случае не можем его осуждать, тем более, что он по-прежнему остаётся членом партии, активистом, участвует в мероприятиях и приходит на митинги», - рассказал партийный руководитель господина Васильева.

Лук года - Галина Овсова

Как должна выглядеть госуправленец — руководитель структурного подразделения правительства региона? Если воображение рисует портрет директрисы Калугиной из «Служебного романа» или просто дамы в строгом деловом костюме, то вы безнадежно отстали. Современной руководительнице надлежит быть яркой, эффектной и не стесняющейся выкладывать в соцсети достаточно откровенные фото хоть с морского побережья, хоть из-под новогодней елки в наряде с глубоким декольте.

Судя по всему, такой точки зрения придерживается руководительница областного спорткомитета Галина Овсова, радующая публику именно такими нарядами и фото. Как итог — победа в новой номинации «Лук года» (лук, разумеется, в значении из мира моды, от английского «look» - «вид, внешность») - то есть: целостный и законченный образ, который создаётся с помощью специально подобранной одежды, аксессуаров, причёски, макияжа и маникюра.

Лотерея года - авиасообщение с Москвой

Связывающий Псков со столицей нашей родины авиационный рейс становится, как грустно шутят скобари и гости города, сезонным. В осенне-зимний сезон полет — это своеобразная лотерея: полетит — не полетит, прибудешь в пункт назначения вовремя и успеешь туда, где тебя ждут — или придется корректировать планы.

Старт года - Антон Дымов

В декабре 2023-го руководителем псковских компаний группы «Газпром межрегионгаз» был назначен Антон Дымов, ранее работавший на различных должностях в газовых компаниях России. За год в Псковской области он сумел сдвинуть с места неповоротливую махину догазификации. Причем, не только сдвинул, но уже и набрал правильный темп. Хочется пожелать ему удержать стартовую скорость до финиша этого социально значимого процесса.

Грабли года - директор госмедиахолдинга Ирина Федорова

Директор государственного медиахолдинга Псковской области Ирина Федорова уверенно догнала и перегнала предыдущего рулевого госСМИ — экс-советника губернатора Антона Сергеева. После его «подвигов» многие утверждали, что в работе государственных средств массовой информации трудно будет пробить новое дно, однако г-жа Федорова делала это легко, непринужденно и многократно. Предновогодняя реклама эмиграции в страны коллективного Запада в телеграм-канале одного из СМИ госмедиахолдинга лишь подтвердила: при таком руководителе псковская госпропаганда всегда найдет способ эпично сесть в лужу.

Мерч года - псковский облизбирком

Как надо правильно вкладываться в мерч — который год демонстрирует Избирательная комиссия Псковской области под руководством председателя Игоря Сопова. Творческий подход, разумный креатив, качественные материалы — вот залог успеха.

«Бутерброд» года — Андрей Маковский и Игорь Романов в партии «Новые люди»

Как известно, по воле демиургов политических процессов в 2024-м произошло объединение «Новых людей» с «Партией роста». Скептики на это слияние с поглощением отреагировали с юмором: мол, скрестили ежа с ужом - интересно будет посмотреть, что из всего этого выйдет. Нам особенно интересно было, как процесс объединения будет происходить в Пскове. Вышло так, что секретарем организации сделали «ростовика» Игоря Романова, а председателем партии остался депутат областного Собрания от «Новых людей» Андрей Маковский. Этому тандему заклятых однопартийцев мы и отдаем победу в этой не очень серьезной номинации. А «бутерброд» в ее названии - потому что господин Маковский поднял тему цен на масло, породив целый мем «сливочное золото». Напоследок отметим, что по осени партийный «бутерброд» стал толще — на помощь псковским «новолюдям» из Москвы прислали молодого активиста Арсения Чжана, которому Маковский тут же по доброте душевной отдал пост председателя реготделения. Глядя на это политико-закусочное блюдо, теперь пытаемся разобраться, кто там ломтик булочки, кто сливочное масло, а кто кусочек колбаски.

Ожидание следующего года - цветочная биржа

В Псковской области может появиться цветочная биржа. Об этом в эксклюзивном интервью радио «ПЛН FM» на днях впервые заявил губернатор Михаил Ведерников. Он напомнил, что львиная доля всех цветов, которые можно купить в России, везется из других стран, и самая большая подобная биржа находится в Голландии. «А что мешает эту биржу сделать в Псковской области?» - задался вопросом глава региона. И так выходит, что ничего не мешает, чтобы «чтобы не "серая" фура с непонятными цветами шла к потребителям от границы, а чтобы уже все необходимые документы на груз были оформлены, налоги заплачены». Тем более, что в федеральном центре идею уже поддержали, и все первичные положительные заключения есть. Так что - ждем.

Такими мы увидели итоги 2024 года. Редакция ПЛН поздравляет вас с приближающимся Новым, 2025 годом! Желаем мира, здоровья и побольше хороших новостей.

Искренне ваша Псковская Лента Новостей

Фото: ПЛН, пресс-службы правительства Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов, избирательная комиссия Псковской области, Псковская епархия, mk.ru, социальные сети.

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