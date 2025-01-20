Политика

Председатель псковского «Яблока»: Мы давно разошлись с релокантами

Члены псковского отделения «Яблока» давно разошлись с релокантами, в том числе с уехавшими из страны бывшими псковскими журналистами и блогерами. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил председатель регионального отделения партии, депутат областного Собрания Артур Гайдук.

Отвечая на вопросы ведущего программы «Гайд-парк» о взаимоотношениях с представителями политической эмиграции, которые от критики действующей власти перешли к откровенной русофобии, он отметил, что размежевание и полный разрыв с ними произошли достаточно давно, после чего псковское «Яблоко» получает от них негатива больше, чем даже правящая партия. При этом Артур Гайдук не согласился с ведущим по поводу того, что в псковском «Яблоке» не дали публичной оценки позиции релокантов.

«У вас какие-то странные сведения. Это все было. Мы по сути разошлись давным-давно. Это произошло не сразу, после их отъезда, но это произошло уже давно. Наши взгляды на ситуацию сильно расходятся. Они радикализировались. Наверное, это связано с озлоблением из-за радикальной смены образа жизни. Эмиграция – это всегда тяжело. Точка невозврата на данный момент пройдена», – пояснил Артур Гайдук.

Он также не согласился с утверждением о том, что представители псковского «Яблока» не выступили публично против политических эмигрантов, которых заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* назвал «партией чужой крови», после чего был подвергнут травле с их стороны.

Руководитель реготделения «Яблока» заявил, что поддержка однопартийцу оказывалась на различных информационных ресурсах.

«С чего вы взяли, что никакой поддержки не было? Все есть на наших информационных ресурсах. Я ранее говорил, что есть оппозиция, а есть эмиграция. Если говорить о понятии несистемной оппозиции, эти люди и есть несистемная оппозиция. Они на нас гораздо больше "наезжают", чем на власть», – заключил Артур Гайдук.

* Лев Шлосберг признан иноагентом по версии Минюста РФ