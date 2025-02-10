Политика

Петр Алексеенко: Начало переговоров — это шаг к прекращению военных действий

Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и вновь избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа могут стать первым шагом к прекращению боевых действий на территории Украины. Таким мнением поделился глава Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя телефонный разговор глав двух государств, который состоялся 12 февраля.

«За страны Европы я не могу ничего говорить, но я скажу, что начало переговоров - это уже шаг к прекращению военных действий, которые идут в зоне СВО. У нас поставлена задача, которую наш президент Путин определил - это достижение своих целей, искоренение нацизма, демилитаризация Украины и другие вопросы, которые должны были решиться. Поэтому начало этих переговоров - это шаг к решению тех задач, которые были поставлены в начале СВО. А то, что Европа думает, это их вопросы. И, конечно, никакого не должно быть размена территорий. Мы должны освободить Курскую область без всяких условий», – подчеркнул Петр Алексеенко.

Лидер обкома КПРФ считает, что переговоры не мешают достижению целей в зоне специальной военной операции.

«Одно другому не мешает. Могут идти переговоры, а наши войска будут продолжать свои действия, пока Украина в лице Зеленского и еще кого-нибудь, так как я считаю, что Зеленский нелегитимный президент, подпишет капитуляцию, как в свое время в Великую Отечественную войну было. Подписали договор о капитуляции, и все, военные действия прекратились, так и сейчас должно быть», – подытожил Петр Алексеенко.

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Напомним, вчера, 12 февраля, состоялся телефонный разговор президентов США и России, в ходе которого были обсуждены вопросы по Украине, Ближнему Востоку, энергетике, искусственному интеллекту, влиянию доллара и другие темы. Особое внимание было уделено необходимости прекратить конфликт на Украине. Президенты договорились работать совместно, включая посещения стран друг друга. Был поднят вопрос о необходимости начать переговоры по Украине немедленно. После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Очередность звонков и темы разговоров вызвали волнения на Западе.