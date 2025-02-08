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Путин провел длинный телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом, который длился почти полтора часа, заявил Дмитрий Песков.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

В разговоре они обсудили ближневосточное урегулирование и двухсторонние отношения РФ и США. Трамп заявил, что провёл «продуктивный разговор» с Путиным. Президент США в разговоре высказался за скорейшую остановку боевых действий на Украине. Владимир Путин поддержал тезис о том, что настало время работать вместе, а также заявил о готовности принять в РФ американских должностных лиц, в том числе по теме Украины.

Помимо этого, в разговоре лидеры обсудили обмен граждан РФ и США, Вашингтон гарантировал выполнение достигнутых договорённостей, сообщает агентство ТАСС.