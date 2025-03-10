Политика

Александр Козловский: На сегодняшний день нет условий, при которых военные действия могут прекратиться

Для достижения мира в российско-украинском конфликте должны быть выполнены заявленные Россией задачи. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос ведущего о возможности прекращения огня на 30 дней и начала переговоров. Данная тема активно обсуждается в СМИ в связи с проведением в Саудовской Аравии встречи представителей США и Украины.

«Я всегда аккуратно отношусь к тем заявлениям, которые идут из-за рубежа, из Европы или из Соединенных Штатов Америки, потому что за последние несколько десятилетий риторика, которая ими озвучивается, редко сбывается. Идет некое нагнетание, а в итоге "рождается мышь". Конечно, есть определенная надежда, что Соединенные Штаты Америки, а именно президент Трамп, все-таки нацелен на то, чтобы прийти к мирному соглашению», – сказал Александр Козловский.

Он отметил прагматичное отношение американского общества к внешнеполитической ситуации — «ничего личного, только бизнес».

«Все, что они делают, они привязывают к каким-то экономическим отношениям, к деньгам, к возврату тех инвестиций, которые они вложили в Украину в виде вооружения, бомб, ракет. Я думаю, что большинство этих денег даже не пересекали границу Соединенных Штатов Америки, они сразу попадали в компании, которые выпускают вооружение на территории Соединенных Штатов Америки. У нас мудрое руководство будет принимать решения, у нас хорошие переговорщики. Я надеюсь на их мудрость в принятии решений. Конечно, всем хочется заключить мирное соглашение, и это правильно. Другое дело, что при каких условиях», – добавил парламентарий.

По мнению депутата, на сегодняшний день нет условий, при которых военные действия могут прекратится, так как цели, заявленные Россией в начале специальной военной операции, не были достигнуты.

«Есть требования России, которые не менялись с начала военной операции, и на сегодняшний день они не выполнены. Эти требования должны быть выполнены, и потом уже, конечно, должен наступить мир», – заключил Александр Козловский.

Напомним, Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня. Об этом говорится в совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров в Джидде, текст которого опубликован на сайте Владимира Зеленского.