Политика

Владимир Никитин устраняется от работы в Псковском обкоме КПРФ — Петр Алексеенко

Член ЦК КПРФ Владимир Никитин устраняется от работы в Псковском обкоме. Об этом первый секретарь обкома Петр Алексеенко рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Критикующим нас членам партии я говорю: "Вы критикуете, так давайте, предлагайте". Они не предлагают. Владимир Степанович Никитин, к сожалению, устраняется от работы в Псковском областном отделении. Мы его давно уже не видели. Он не выезжает в местные отделения. Хотя мог бы. Были выборы президента, тоже как-то устранился», - сказал Петр Алексеенко.

Он уточнил, что Владимиру Никитину во время выборов президента Российской Федерации было предложено стать доверенным лицом в президенты Николая Харитонова.

«Я понимаю, уже и по состоянию здоровья, может быть, так. Мы к их мнению прислушиваемся, уважаем. Геннадий Николаевич Бубнов (член Псковского обкома КПРФ, бывший заместитель председателя областного Собрания депутатов - ред.) всегда присутствует на наших мероприятиях. Свою точку зрения имеет, выступает», - добавил Петр Алексеенко.

Отметим, член ЦК КПРФ, экс-первый секретарь Псковского обкома партии, основатель движения «Русский Лад» Владимир Никитин заявил, что Псковский обком КПРФ «заражен болезнью насаждения бюрократического централизма».