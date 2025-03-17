Политика

Псковский обком КПРФ заражен болезнью бюрократического централизма - Владимир Никитин

Псковский обком КПРФ заражен болезнью насаждения бюрократического централизма, такое мнение высказал член ЦК КПРФ, экс-первый секретарь Псковского обкома партии, основатель движения «Русский Лад» Владимир Никитин в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«К сожалению, сейчас во многих партиях, в том числе и в КПРФ, определенные люди, добравшись до партийных постов, отказываются жить по программе, по уставу (партии, - ред.), а изобретают свои понятия. В таком случае, областные отделения партий превращаются из реготделений КПРФ в закрытые акционерные общества друзей этих партийных руководителей. Они могут нарушать устав, а вот те, кто живут по уставу и программе, они не удобны для этих перерожденцев, поэтому к ним применяются карательные нормы устава партии, они выдавливаются из партии», - пояснил Владимир Никитин.

По его мнению, Псковский обком КПРФ также «заражен этой болезнью».

Коммунист рассказал, что лидер партии Геннадий Зюганов «определил диагноз этой болезни», в этом случае «вместо демократического централизма происходит насаждение бюрократического централизма, основанного на сплочении своих корыстных интересов».

«На примере Псковской области мы видим, что все признаки этой болезни присутствуют. Люди достигли своих целей, стали секретарями, депутатами и кандидатами в депутаты, в губернаторы», - пояснил Владимир Никитин.

Для партии это обернулось ущербом. «Вы знаете наши псковские картинки, когда пришлось снимать одного депутата из-за фальшивого диплома о среднем специальном образовании. Вот такие ситуации наносят ущерб партии», - уверен коммунист.

«На последнем съезде партии в Псковской области выдворили из обкома члена организации "Дети войны" Александра Ножку, не включили в состав обкома уполномоченного по правам предпринимателей Аркадия Мурылева, также убрали из обкома представителя профсоюза военнослужащих Михаила Вяткина», - напомнил Владимир Никитин.

«Это пример неправильного подхода, но я убежден, что мрак рассеется и вернется былая слава Псковского обкома», - заключил член ЦК.