Политика

«Собственной персоной»: Диагноз от ВЦИОМ. О социальном самочувствии россиян, парадоксах общественного мнения и встречах в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 мая.

Гость студии — генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о целях его приезда в Псков и впечатлениях от Всероссийского форума территориальных избирательных комиссий, а также об отношении россиян к избирательной системе и оценке социально-экономического положения в стране.

Кроме того, обсудили отношение граждан РФ к политическим институтам, ведущим политикам страны и рейтинге ведущих политических партий за год до старта парламентской кампании.