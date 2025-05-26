Политика

Глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин покидает свой пост

Глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин покидает свой пост. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он подтвердил, что 30 мая у него будет последний день в должности главы муниципалитета.

Временно исполнять обязанности главы будет его заместитель Владимир Цветков.

По словам Михаила Шауркина, его решение покинуть должность связано с переходом на другую работу. Какую именно - пока не объявляет. От иных комментариев воздержался.

Михаил Шауркин родился 11 ноября 1973 года в Дно. В 1991 году окончил среднюю школу № 1 г. Дно, в 1995 окончил Омское высшее общевойсковое училище им. М. В. Фрунзе. Проходил службу в рядах Вооруженных Сил РФ в Дальневосточном военном округе. По службе прошел от должности командира взвода до командира отдельной войсковой части, закончил службу в 2006 году в звании подполковника.

С 2006 года по 2008 годы проходил службу в органах Федеральной таможенной службы на Дальнем Востоке. После сокращения таможенного органа вышел на пенсию по выслуге лет.

В 2008 году прошел профессиональную переподготовку в Приморском институте государственного и муниципального управления с присвоением права на ведение профессиональной деятельности в сфере «Государственное и муниципальное управление».

В 2008 году вернулся в Дно. Занимался предпринимательством, с 2012 по 2014 годы временно не работал. В июле 2014 года был принят на работу в администрацию Дновского района на должность главного специалиста отдела по делам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. В августе 2015 года назначен заместителем главы Дновского района, в сентябре 2017 года уволился по собственному желанию.

С февраля 2018 года принят на государственную службу в Псковскую таможню на должность главного государственного таможенного инспектора отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры, с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года являлся начальником этого отдела.

7 июля 2019 года выдвинут Псковским региональным отделением партии «Яблоко» кандидатом на должность главы Дновского района. 8 сентября 2019 года на прямых всеобщих выборах избран главой Дновского района, получив поддержку 63,75% голосов избирателей. 12 сентября 2019 года приступил к работе. В 2020 году вступил в «Единую Россию» и возглавил районное отделение партии.

Главой Дновского муниципального округа Михаил Шауркин стал меньше года назад, в октябре 2024 года.