Политика

Избирательная кампания 2025 года стартовала в Псковской области

Дан официальный старт избирательной кампании на территории Псковской области. Решения территориальных избирательных комиссий, организующих выборы, официально опубликованы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

В сентябре 2025 года на территории Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний, будет замещено 173 депутатских мандата.

Голосование на избирательных участках пройдёт в течение нескольких дней подряд — 12, 13 и 14 сентября.

Подготовку и проведение выборов осуществляет 13 территориальных избирательных комиссий – 117 членов ТИК и 253 УИК (всего 1 952 члена комиссий).



В ЕДГ-2025 на территории Псковской области будет применяться ДЭГ – дистанционное электронное голосование.

На 15-ти избирательных участках голосование пройдет с применением Комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ): 5 участков в городе Пскове и 10 участков в Островском муниципальном округе.

Для обеспечения открытости и гласности при проведении выборов в ЕДГ-2025 предусмотрено применение видеорегистраторов в 13 территориальных избирательных комиссиях и 234 участковых избирательных комиссиях.