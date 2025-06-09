Политика

«Круглый стол»: Региональные отделения партий на старте избирательной кампании-2025. ВИДЕО

Представляем вашему вниманию видеоверсию круглого стола, посвященного муниципальным выборам-2025, который состоялся в студии «ПЛН FM» сегодня, 10 июня.

Напомним, реализация подобных проектов - наша многолетняя традиция. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим. Сегодня на встречу в прямом эфире в общественном пресс-центре ПЛН собрались:

Игорь Сопов, председатель Избирательной комиссии Псковской области;

Алексей Севастьянов, депутат Псковского областного Собрания (фракция «Единая Россия»);

Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР;

Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ;

Олег Брячак, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!»;

Андрей Маковский, депутат областного Собрания, глава фракции партии «Новые люди»;

Яна Иванова, заместитель председателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко».

Ведущий, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко, обсудил с участниками круглого стола стартующие кампании, поговорил о целях и задачах партий, актуальных вызовах и угрозах, проблемах с поиском кандидатов и о многом другом.