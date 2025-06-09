«Круглый стол»: Региональные отделения партий на старте избирательной кампании-2025. ВИДЕО

Представляем вашему вниманию видеоверсию круглого стола, посвященного муниципальным выборам-2025, который состоялся в студии «ПЛН FM» сегодня, 10 июня.
Напомним, реализация подобных проектов - наша многолетняя традиция. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим. Сегодня на встречу в прямом эфире в общественном пресс-центре ПЛН собрались:
Ведущий, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко, обсудил с участниками круглого стола стартующие кампании, поговорил о целях и задачах партий, актуальных вызовах и угрозах, проблемах с поиском кандидатов и о многом другом.