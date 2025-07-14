Политика

Обучение общественных наблюдателей началось в Псковской области в преддверии выборов

14 июля в рамках подготовки к сентябрьским выборам в Псковской области стартовал цикл занятий для общественных наблюдателей. Обучение прошло сразу в трех муниципальных округах: Куньинском, Великолукском и Новосокольническом. Обучение будет организовано во всех 11 округах области, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Фотографии: правительство Псковской области

Обучение проводится для общественных наблюдателей, назначаемых в территориальные избирательные комиссии по направлению от региональной общественной палаты. Организаторами выступают общественный штаб по наблюдению за выборами на территории Псковской области совместно с избирательными комиссиями, проводящими выборы в муниципальных образованиях Псковской области.

В обучении принял участие Алексей Иванов, член регионального общественного штаба по наблюдению за выборами. Он подчеркнул важность роли наблюдателей в обеспечении легитимности и прозрачности избирательной кампании.

«Институт общественного наблюдения гарантирует прозрачность и законность выборов, укрепляя доверие граждан к избирательному процессу», — заявил Алексей Иванов.

Среди ключевых вопросов обсуждения стали правила организации и проведения общественного наблюдения, порядок голосования на участках, а также защита прав избирателей и всех участников избирательного процесса.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года запланированы 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Голосование в Псковской пройдет в трехдневном формате, в период с 12 по 14 сентября. Для удобства жителей предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.