Политика

Только 8% членов избирательных комиссий Псковской области составили муниципальные или госслужащие

Только 8% членов избирательных комиссий Псковской области — муниципальные или государственные служащие, рассказали Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Видео: Избирательная комиссия Псковской области

«"Избирательные комиссии — это народные комиссии!" — именно так говорит председатель ЦИК России Элла Памфилова, и мы с ней полностью согласны! Вокруг избирательных комиссий ходит много слухов, один из самых распространенных — будто там работают только "представители власти", и все решения предвзяты. Но это далеко от правды!» - рассказали в облизбиркоме и привели несколько фактов:

Только 8% членов избирательных комиссий Псковской области — муниципальные или государственные служащие;

Целых 92% — это представители самых разных профессий: учителя, врачи, студенты, сотрудники ЖКХ, аграрии, представители политических партий и общественных организаций.

«Избирательные комиссии формируются при участии самых разных слоёв общества, что обеспечивает их объективность и непредвзятость. Именно поэтому комиссии и называют "народными"! Это важный общественный институт, который работает во имя избирателей и ради будущего нашей страны», - уточнили в избиркоме.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года запланированы 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Голосование в Псковской пройдет в трехдневном формате, в период с 12 по 14 сентября. Для удобства жителей предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.