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Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах.

Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Смоленского городского Совета седьмого созыва, проводимых 14 сентября 2025 года.

Наименование Объем, полос Цвет Тип бумаги Плотность,гр./м2 Тираж, экз. Стоимость, руб./экз. Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 2000 15.80 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 5000 7.90 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 10000 5.10 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 2000 9.45 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 2500 7.90 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 3000 7.10 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 5000 4.90 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 6000 4.80 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 12000 3.70 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 5000 6.60 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 10000 4.90 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 300 51.80 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 400 40.20 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 500 33 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 800 23 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 1000 21 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 2000 13 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 5000 10 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 400 27 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 500 26 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 1500 11 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 4000 6.30 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 5000 5.80 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 5500 5.60 Карманный календарь 2 4+4 Картон 270 5000 5.20

(Стоимость может меняться не более чем 15% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений)

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции).

ООО - фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6,

факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1,

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