Политика

Второй секретарь обкома КПРФ прокомментировал участие членов партии в выборах в качестве самовыдвиженцев

Второй секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов прокомментировал участие членов партии в выборах в качестве самовыдвиженцев во время круглого стола, посвященного итогам выдвижения кандидатов на муниципальные выборы-2025, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

«Пять человек из трех районов решили выходить на выборы как самовыдвиженцы, а не под флагом КПРФ – это критически не влияет на количество кандидатов. Подготовка к выборам проходит без проблем, все у нас хорошо. Вчера подали оставшиеся документы. У нас всего 38 кандидатов, мы участвуем в выборах во всех округах и на довыборах в гордуму. Списки у нас возглавляют наши руководители местных отделений, у нас есть два участника СВО, есть и молодое пополнение – те, кто участвует в первый раз. В Новосокольническом округе было больше желающих у нас, но некоторым из наших кандидатов, кто работает на железной дороге, было поставлено условие – либо выборы, либо работа. Конечно, им нужно кормить семьи, они выбрали работу», — сказал Дмитрий Михайлов.

Ранее секретари ряда районных отделений КПРФ сложили свои полномочия в знак протеста против действий руководства обкома.

Смотрите также Гдовский райком КПРФ сложил полномочия в знак протеста против действий руководства обкома

Смотрите также Руководство Дедовичского райкома КПРФ сложило с себя полномочия из-за утраты доверия к партийному руководству

«В целом, у нас нормальная атмосфера, в остальных округах списки возглавляют руководители райкомов. Областная конференция выдвигала списки, эти товарищи были в списках. Но в силу каких-то причин они решили стать самовыдвиженцами, это их право. Мне кажется, что на них есть какое-то стороннее влияние. А наша партия движется, идет работа в округах», — добавил Дмитрий Михайлов.

Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.