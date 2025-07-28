Второй секретарь обкома КПРФ прокомментировал участие членов партии в выборах в качестве самовыдвиженцев

Второй секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов прокомментировал участие членов партии в выборах в качестве самовыдвиженцев во время круглого стола, посвященного итогам выдвижения кандидатов на муниципальные выборы-2025, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.
Ранее секретари ряда районных отделений КПРФ сложили свои полномочия в знак протеста против действий руководства обкома.
«В целом, у нас нормальная атмосфера, в остальных округах списки возглавляют руководители райкомов. Областная конференция выдвигала списки, эти товарищи были в списках. Но в силу каких-то причин они решили стать самовыдвиженцами, это их право. Мне кажется, что на них есть какое-то стороннее влияние. А наша партия движется, идет работа в округах», — добавил Дмитрий Михайлов.
Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.
В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.