Политика

Руководство Дедовичского райкома КПРФ сложило с себя полномочия из-за утраты доверия к руководству партии

Руководство Дедовичского райкома КПРФ сложило с себя полномочия, заявление первому секретарю обкома КПРФ Петру Алексеенко есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

«В Псковском областном отделении КПРФ в последние четыре года из-за неправомерных действий руководящего состава Псковского областного комитета, идущих в разрез с уставом КПРФ, сложилась неблагоприятная обстановка для нормальной деятельности партийных отделений КПРФ, зачисленных обкомовцами Дмитрием Михайловым и Александром Баевым, при поддержке первого секретаря обкома, в "пятую колонну" за высказывание и отстаивание своих мыслей и предложений в отношении их действий, порочащих партию», — следует из заявления.

Так, по мнению членов партии, вместо объединяющей силы, обком делит партийцев на «наших» и «ваших», а тех, кто попал в разряд «неугодных», всячески принижают.

«Обращения наших коммунистов, в том числе и в ЦК, не возымели действия. Не принесла положительных изменений состоявшаяся недавно отчетно-выборная конференция Псковского областного отделения КПРФ, но зато практически никто из представителей неугодных обкому районных отделений КПРФ не избран в руководящие органы. Поэтому, в связи с утратой доверия членам руководящего состава Псковского обкома КПРФ, на заседании комитета Дедовичского отделения КПРФ от 17 марта 2025 года принято решение о сложении полномочий членов выборных органов местного отделения партии», — добавили партийцы.

С заявлением о сложении с себя полномочий членов всех перечисленных выборных органов местного партийного отделения обратились первый секретарь комитета, член бюро комитета, член комитета Дедовичского отделения КПРФ, почётный гражданин Дедовичского района Валентина Гей, второй секретарь комитета, член бюро комитета, член комитета Дедовичского отделения КПРФ Владимир Иванов и другие члены реготделения.

Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась за комментарием к первому секретарю обкома КПРФ Петру Алексеенко, но он заявил, что в региональном отделении партии не происходит ничего значимого, и он не считает необходимым комментировать сложившуюся ситуацию.

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