Руководство Дедовичского райкома КПРФ сложило с себя полномочия из-за утраты доверия к руководству партии

Руководство Дедовичского райкома КПРФ сложило с себя полномочия, заявление первому секретарю обкома КПРФ Петру Алексеенко есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.
Так, по мнению членов партии, вместо объединяющей силы, обком делит партийцев на «наших» и «ваших», а тех, кто попал в разряд «неугодных», всячески принижают.
С заявлением о сложении с себя полномочий членов всех перечисленных выборных органов местного партийного отделения обратились первый секретарь комитета, член бюро комитета, член комитета Дедовичского отделения КПРФ, почётный гражданин Дедовичского района Валентина Гей, второй секретарь комитета, член бюро комитета, член комитета Дедовичского отделения КПРФ Владимир Иванов и другие члены реготделения.
Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась за комментарием к первому секретарю обкома КПРФ Петру Алексеенко, но он заявил, что в региональном отделении партии не происходит ничего значимого, и он не считает необходимым комментировать сложившуюся ситуацию.
Ранее первый секретарь Псковского райкома КПРФ Михаил Вяткин публично выступил с жесткой критикой, обвинил руководство обкома в утрате верности идеалам партии, лицемерии и предательстве.