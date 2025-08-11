Политика

Трамп заявил, что не планирует лично согласовывать украинское урегулирование, но может создать площадку для переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что не должен лично согласовывать условия для прекращения украинского конфликта, но хочет помочь Москве и Киеву прийти к соглашению.

«Не я должен договариваться о соглашении для Украины, но я могу установить стол" для переговоров по этому соглашению», - заявил он в интервью журналисту Fox News на борту самолета еще до того, как он приземлился на Аляске.

Трамп вновь предположил, что в следующей встрече по Украине примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский и, вероятнее всего, он сам, пишет INTERFAX.RU.

В пятницу Трамп прибыл на Аляску для переговоров по украинскому кризису с Путиным.