Политика

Изменения планируют внести в Избирательный кодекс Псковской области

Изменения в Избирательный кодекс Псковской области обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Избирательная комиссия Псковской области вносит поправки в связи с тем, что у нас прошли изменения федерального законодательства, также завершилась муниципальная реформа в Псковской области. С этим связаны поправки, которые мы вносим в закон в области», — сказал председатель облизбиркома Игорь Сопов.

Проектом закона предусматривается, что дополнительные выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов, представительных органов муниципальных образований не назначаются и не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов депутатов Псковского областного Собрания депутатов, представительных органов муниципальных образований, за исключением случая, когда в результате досрочного прекращения депутатских полномочий указанные органы остались в неправомочном составе.

Предусмотрена возможность досрочного прекращения полномочий территориальной избирательной комиссии по решению Избирательной комиссии Псковской области, принятому по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в случае изменения административно-территориального устройства Псковской области, повлекшего упразднение административно-территориальной единицы, либо в случае преобразования соответствующего муниципального образования.

Также изменения коснутся приема обращений граждан. По словам Игоря Сопова, после внесения поправок будут рассматриваться только обращения, поступившие через «Госуслуги».

Комитет рекомендовал Псковскому областному Собранию депутатов принять данные поправки.