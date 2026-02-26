Новый состав ЦИК РФ приступит к работе в конце марта

Новый состав Центральной избирательной комиссии России на ближайшие пять лет будет образован в этом году, он приступит к работе в конце марта, сообщили в ЦИК РФ.
На нем члены комиссии тайным голосованием изберут председателя, заместителя председателя и секретаря ЦИК РФ.
В комиссии напомнили, что в составе Центризбиркома России - 15 членов с правом решающего голоса, из них пять человек назначит президент России; пять человек - Совет Федерации (из числа кандидатур, предложенных региональными парламентами и высшими должностными лицами субъектов РФ) и пять человек - Госдума (из числа кандидатур, предложенных депутатами нижней палаты, фракциями и другими депутатскими объединениями).