Новый состав ЦИК РФ приступит к работе в конце марта

Новый состав Центральной избирательной комиссии России на ближайшие пять лет будет образован в этом году, он приступит к работе в конце марта, сообщили в ЦИК РФ.

«В этом году завершаются полномочия членов ЦИК России, назначенных в 2021 году. Будет образован новый состав комиссии на ближайшие пять лет (...). Новый состав ЦИК России приступит к работе в конце марта. Первое заседание традиционно будет носить организационный характер», - говорится в Telegram-канале комиссии.

На нем члены комиссии тайным голосованием изберут председателя, заместителя председателя и секретаря ЦИК РФ.

В комиссии напомнили, что в составе Центризбиркома России - 15 членов с правом решающего голоса, из них пять человек назначит президент России; пять человек - Совет Федерации (из числа кандидатур, предложенных региональными парламентами и высшими должностными лицами субъектов РФ) и пять человек - Госдума (из числа кандидатур, предложенных депутатами нижней палаты, фракциями и другими депутатскими объединениями). 

