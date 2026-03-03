Псковские единороссы представят региональную программу на форуме с участием Дмитрия Медведева

Предварительное голосование «Единой России» начнется в ближайшее время и завершится формированием списка кандидатов, с которым партия пойдет на осенние выборы. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM.

Он также отметил, что впереди у членов партии серия важных мероприятий, включающая региональный форум в апреле, на котором представят обновленную региональную программу партии, и межрегиональное мероприятие в Санкт-Петербурге. На него соберутся руководители партии, лидеры и активисты отделений «Единой России» в Северо-Западном федеральном округе.

«С началом предварительного голосования мы продолжим работать с нашими избирателями. Мы будем наполнять нашу программу конкретными предложениями и наказами. Сейчас проводим два больших мероприятия для однопартийцев, чтобы подытожить предварительную работу. В апреле у нас будет региональный форум, где покажем свою региональную программу и передадим её на форум по СЗФО, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Там будет председатель партии Дмитрий Медведев. Потом в июне появится общий документ, с которым будем работать на выборах», — пояснил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России».

Важность предстоящих выборов подчёркивается самим процессом отбора кандидатов через процедуру праймериз, отметил гость студии. Жители Псковской области смогут ознакомиться с кандидатами и высказать свою позицию. Итоги предварительного голосования помогут определить состав команды кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания и Государственной Думы.

«Для жителей это отличная возможность познакомиться с потенциальными депутатами, выбрать тех, кого хотят видеть в законодательном собрании», — подчеркнул депутат.

Ожидается, что на предстоящее внутрипартийное голосование будет выдвинуто значительное количество новых лиц, в том числе ветераны специальной военной операции, представители общественных и молодежных объединений.

«Мы рады и новичкам, и молодым кадрам, и опытным специалистам. Участники спецоперации представляют интерес, ведь у них большой опыт, который пригодится в работе законодательных органов», — уверен Александр Козловский.