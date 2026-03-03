 
Общество

«Собственной персоной»: Александр Козловский о праймериз и Народной программе «Единой России»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Собственной персоной».

Гость студии - депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущий Александр Савенко обсудит с ним вопросы, касающиеся деятельности Госдумы и подготовки единороссов к большим выборам 2026 года. 

Какие главные тезисы Александр Козловский выделил для себя в отчете председателя правительства России Михаила Мишустина? По какому принципу формируется Народная программа «Единой России»? Каковы задачи партии на выборах в Псковское областное Собрание? Когда и в каком формате будет проходить предварительное голосование? 

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

