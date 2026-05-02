«Дневной дозор»: Что нужно сделать, чтобы избирательная кампания-2026 была легитимной?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что нужно сделать, чтобы избирательная кампания-2026 была легитимной?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Предвыборная кампания 2026 года идет полным ходом — впереди нас ожидают выборы в Законодательное Собрание Псковской области и Государственную Думу. На нынешнем этапе политические партии определяются с кандидатами, которые будут их представлять. Важный аспект избирательной кампании — насколько она будет легитимной в глазах избирателей. Ключевыми факторами в этом отношении являются конкурентность на выборах, их открытость и публичность. Для того, чтобы кампании были легитимными, нужно представить большое число участников от разных политических партий, а также коммуницировать с избирателями.

Псковская Лента Новостей и ПЛН FM выступают за то, чтобы выборы не были кулуарными, а воспринимались избирателями как важная составляющая общественной жизни. Поэтому мы предоставляем возможность всем политическим силам, вне зависимости от их партийной принадлежности, делиться своими идеями и предвыборными программами в нашем эфире. Сегодня мы решили задать вопрос нашим экспертам и лидерам партийных реготделений о том, что, на их взгляд, нужно сделать, чтобы предвыборная компания-2026 была легитимной? Каковы ключевые аспекты, влияющие на легитимность избирательной кампании в глазах избирателей? Давайте искать ответы вместе в программе «Дневной дозор».

Российский правозащитник, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод напомнил, что легитимность — это прежде всего доверие общества к действиям избирательной комиссии, подсчету голосов и итогам голосования. Он рассказал о том, кто следит за прозрачностью выборов и как осуществляется этот контроль.

«Мы за доверие, а оно достигается открытостью и прозрачностью выборов. Для этого и нужен институт независимого общественного наблюдения. Раньше наблюдателей могли назначать кандидаты и политические партии, теперь, с 2018 года, это узаконено и охватывает все выборы. Институт общественного наблюдения – это десятки, сотни тысяч граждан разных возрастов, разных социальных групп, которые идут для того, чтобы обеспечить эту прозрачность и законность. Мы их называем между собой "санитарами выборов". Если появляются какие-то нарушения, незаконная агитация, подкуп, вброс бюллетеней, даже плохо опечатанный ящик в день голосования – наблюдатели действуют. Они связываются со штабом общественного наблюдения, и опытные юристы также подключаются к делу».

Не секрет, что способов проголосовать на выборах существует несколько, одним из них является дистанционное электронное голосование, и вопросы о том, а не накручивают ли голоса с помощью ДЭГ, в преддверии выборов все больше волнуют общественность. Правозащитник рассказал о том, можно ли доверять такому формату.

«Есть скепсис. Кто-то называет ДЭГ черным ящиком, считая, что голоса там накручиваются. Все не так. Во-первых, ДЭГ работает на российской уникальной платформе. Во-вторых, предусмотрено несколько форм защиты персональных данных, в том числе их анонимность: ключ шифрования до начала избирательного процесса разделяется на несколько частей, в том числе и среди людей, которые никогда между собой не сговорятся – это могут быть и представители разных партий, и разные общественные структуры, и так далее. В-третьих, есть специальные программы, которые позволяют отслеживать прохождение бюллетеней – система электронного сейф-пакета. Благодаря ему мы убеждаемся, что количество транзакций сохраняется без повторов».

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов сообщил о том, что со своей стороны, как и в предыдущие годы, они снабдят избирательные участки общественными наблюдателями, однако в этом году их число будет несколько увеличено. Они также осуществят онлайн-трансляцию с избирательных участков для того, чтобы все происходящее было открытым для общественности.

«Я не думаю, что следует говорить о каком-то ослаблении интереса к выборам. Сегодня многие избиратели как раз нацелены то, чтобы принять в них участие, будь то федеральный или региональный уровень. На протяжении уже нескольких лет Общественная палата Псковской области проводит обучение и направляет наблюдателей на избирательные участки. В этом году их будет несколько больше: если за последние два года количество было около 230-250, сейчас их уже будет около 600, поскольку появится 567 избирательных участков. Поэтому будем готовить, обучать и отвечать на их вопросы перед выборами. Такой процесс пройдет во всех муниципалитетах, потому что выборы охватят все муниципалитеты Псковской области. И также, как и в прошлые годы, мы сделаем акцент на том, что должен делать общественный наблюдатель, какие у него будут права и полномочия, каким образом разрешаются те или иные кейсы».

По мнению лидера псковских либерал-демократов, депутата Псковского областного Собрания Антона Минакова, на сегодняшний день существует большое количество мер для того, чтобы повысить доверие избирателей к выборам, однако есть некоторые моменты, которые он считает несправедливыми.

«На данный момент создано большое количество инструментов для того, чтобы избиратель больше поверил в легитимность выборов, но все равно некоторые моменты и сомнения остаются. Мы сталкиваемся с этим каждую предвыборную кампанию, будь то выборы в Государственную Думу или губернаторские гонки. Я согласен с тем, что действующий кандидат, который уже занимает пост чиновника того или иного уровня и идет на перевыборы, получает больше узнаваемости. Например, его каждый день показывают по телевизору, по федеральным каналам в положительном свете. У других же такой возможности нет. Это создает колоссальный разрыв, это несправедливо. Поэтому, если бы у меня была такая возможность, я бы дал всем равное количество эфирного времени, несмотря занимаемые посты».

По наблюдениям руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Артура Гайдука, легитимность выборов в последние годы снижается, он назвал три ключевых пункта, при соблюдении которых доверие избирателей смогло бы возрасти.

«Нормальное наблюдение, в том числе функционирующие видеокамеры на избирательных участках, и отсутствие ведения предвыборной борьбы неполитическими методами».

Секретарь Совета Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов рассказал о том, что является самым явным показателем доверия избирателей. Он также пояснил, как его партия планирует повышать доверие населения к власти.

«Легитимность выборов – это в первую очередь высокая явка. Именно она дает всем понять, что выбранные депутаты действительно являются избранными представителями людей и в полной мере отражают их запросы и интересы. Внутри избирательных кампаний самым ярким маркером честности перед избирателями являются те инициативы и дела, с которыми кандидаты идут на выборы. Только те кандидаты, которые будут показывать свою экспертность в деле, будут привлекать тех избирателей, которые еще были не затронуты. Псковское отделение партии «Новые люди» среди своих членов имеет представительство кандидатов в различных сферах жизни и общества: от рабочих до предпринимателей и общественников. У каждого из них есть свой профессиональный опыт и трезвый взгляд на ситуацию. Мы хотим не ждать перемен в обществе, а сами их совершать, представляя голоса тех людей, которых никто ранее не слышал, и вернуть политике власти доверие в глазах людей».

В сегодняшней программе руководители политических партий региона и наши эксперты рассуждали о том, что же нужно сделать для того, чтобы предвыборная кампания 2026 была легитимной. У каждого нашего собеседника свой рецепт повышение уровня доверия избирателей, кто-то видит действенный способ в более пристальном общественном наблюдении, кто-то в равных условиях для всех кандидатов. Однако прозвучали в сегодняшней программе и слова о том, что своего рода недоверие к прозрачности избирательного процесса у части электората все же есть, а вот отразится ли это каким-либо образом на итогах голосования, мы узнаем в сентябре.

Александра Братчикова