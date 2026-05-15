«Дневной дозор»: Царь хороший — бояре плохие. Работает ли эта формула в наше время?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Царь хороший — бояре плохие»: работает ли эта формула в наше время?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Изображение создано нейросетью

Бытует мнение, что в российском обществе на различных этапах истории нашего государства сформировался стереотип «Царь хороший — бояре плохие». В соответствии с этим представлением «верхние этажи» властной вертикали функционируют исправно, а вот исполнители на местах косячат, да еще и скрывают от «царя» (будь то президент, губернатор или мэр) правду о текущем положении дел. Поэтому в «народном понимании» закрепилась мысль о том, что единственный шанс исправить ситуацию — донести до вышестоящего руководства «правду», чтобы оно вынесло «справедливое решение» и «наказало виновных».

В соответствии с этой исторически сложившейся концепцией, чтобы решить свою проблему, человеку нужно отправить челобитную самому царю, послать ходоков к Ленину или получить свои пять минут славы в эфире прямой линии с президентом. В странах с развитой демократией картина несколько иная: люди выбирают мэров, губернаторов и президентов и четко спрашивают с тех, за кого голосовали, хорошо представляя полномочия каждого уровня власти.

Складывается впечатление, что вертикаль, при которой президент хороший, а правительство плохое, или губернатор хороший, а чиновники на местах плохие, уже являются частью только нашего исторического наследия, культурного кода.

Но насколько плотно эта модель укоренилась в умах граждан? Отражает ли она реальное представление людей о системе управления, в которой для того, чтобы отремонтировать яму во дворе, пишут президенту, а тот в свою очередь дает «нужный импульс» ответственным за этот вопрос людям? Об этом и не только поговорим в программе «Дневной дозор».

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов убежден в том, что на сегодняшний день картина изменилась. Если ранее хорошим был «царь», а плохими только «бояре», теперь все иначе — достается и тем, и другим. Евгений Михайлов согласен с тем, что вышестоящее руководство, само собой, не может разбираться с каждой лужей или ямой во дворе, однако причины, почему по такого рода проблемам граждане пишут на «верхние этажи» власти, вполне объяснимы.

«Это обычно работает. В таких системах, как наша, если говорить о последнем периоде, наблюдается достаточно выраженное отношение населения к власти именно по этой схеме. В последнее время произошло много событий, в которых высшее руководство не может снять с себя ответственность. Эти события сами по себе достаточно серьезные, особенно в контексте интернета. Ограничения в интернете касаются всех, и их происхождение и смысл остаются непонятными. Естественно, без одобрения высшего руководства такие меры не могут приниматься в таком масштабе. Поэтому недовольство направляется не только на исполнителей, но и на высшее руководство. С мигрантами ситуация аналогична. Когда происходит целенаправленный завоз мигрантов, которые не особенно нужны, возникает множество проблем, и в будущем их станет еще больше — это все понимают. Здесь также нельзя избежать ответственности высшего руководства. Сейчас ситуация изменилась. Эта схема размывается. Помните, как проходят встречи с населением или поездки начальства? Особенно хорошо это видно в Беларуси, где президент Лукашенко в коровниках отчитывает кого-то за конкретную корову и демонстрирует свою работу. У людей создается впечатление, что президент командует всеми, и без него ничего не делается. Когда возникает проблема, люди, которых так настраивали, начинают писать президенту. Если власть подчиняется больше своему руководству, чем населению, которое ее избирает, то она начинает бояться больше руководства, чем населения. В этом есть определенный смысл писать именно наверх».

Депутат Псковской городской Думы от «Яблока», историк Татьяна Пасман считает, что у модели «хороший царь — плохие бояре», когда система управления работает только в случае отправки жалобы на мелкую проблему в высшую инстанцию, — глубокие корни, пронизывающие наше общество. Ничего хорошего в этом депутат не видит. По ее оценке, подобное представление разрушает общество, однако способы искоренить это явление все же есть.

«Вопрос, который всегда возникает у думающих людей: откуда берутся эти самые «плохие бояре»? Этот вопрос, в общем-то, не возникает. Главное, что они появляются, а «умный пра-царь» старается заменять их. На кого? На таких же, простите. Подобная теория тиражирует и развивает в обществе пассивность, потому что если умным и сильным может быть только правитель, неважно, какого уровня руководитель, то, собственно, наша задача заключается лишь в том, чтобы подчиняться, и всё. Но это действительно разрушает общество. Поэтому подобные идеи господствуют в авторитарных режимах, которые, как показывает история, не делают общество более жизнеспособным, активным и успешным. Очень важную роль в том, чтобы эти модели уходили, играет образование. Оно позволяет ставить эти идеи под сомнение и показывает, что есть и другие подходы. Образование — это место, где можно воспитать активность людей и продемонстрировать им возможность и необходимость включения новых идей в деятельность по улучшению своей жизни. Это значит стать теми самыми хорошими боярами, которые могут изменять жизнь, а не только обращаться с красивыми, грамотными челобитными. Нужна настоящая демократическая система жизни и политического режима. Если всякая самостоятельная живая мысль будет называться дискредитацией или подрывом доверия, то мы никогда не пробудим активность общества. А без неё в нашей стране развиваться, прямо скажем, невозможно».

А вот экс-полномочный представитель президента РФ в регионе, бывший вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, экс-заместитель главы администрации Псковской области Дмитрий Хритоненков считает такую модель не более чем сказкой или мифом. На своей практике он крайне редко сталкивался с подобным поведением «верхних этажей» властной вертикали.

«Я сомневаюсь в этом тезисе или мнении, потому что это слишком упрощённый подход к жизни и различным ситуациям. Мифы всегда были популярны, сказки тоже пользуются спросом среди народа, в том числе и эта тема. Большинство людей так не считает, на мой взгляд. На практике, конечно, я сталкивался с этим, но это скорее исключение, чем норма. Трудно подобрать универсальный рецепт. Главное, чтобы люди осознавали ту реальность, в которой они находятся. Не все могут это сделать».

В советские годы, по словам первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко, например, руководители коммунистической партии в случае неприятностей никуда не прятались, и манеры «переводить стрелки» на подчиненных не было. Ранее, по оценке Петра Алексеенко, контроля за порядком было больше, чем сегодня, от того и модель «Царь хороший — бояре плохие» на сегодняшний день более распространена, чем в советские годы.

«Я считаю, что за все дела, которые происходят в районе, области и стране, должен отвечать руководитель, первое лицо, которое рекомендовали, избрали, проголосовали за него. Его заместители не появляются из ниоткуда; он сам подбирает их. Например, в Белгородской области уже половину заместителей пересажали, а губернатор при этом ни при чём, как будто он ничего не знал. Поэтому я считаю, что первое лицо должно нести ответственность за всё, что происходит на доверенном ему участке работы. Ранее у нас был народный контроль, который следил за ситуацией, и если что-то шло не так, это сразу поднималось на бюро. В партии, которая сейчас руководит страной, — «Единой России», мы видим, что многие её члены находятся под следствием, и чтобы они приняли какое-то решение или наказали кого-то — например, объявили выговор — такого не происходит. Раньше же это было обычным делом. Народный контроль и бюро вызывали страх у многих. Поэтому дисциплина должна быть во всём. А если не будет дисциплины, не будет порядка».

Российский политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников наблюдает тенденцию, когда граждане для решения проблем муниципального уровня пишут письма с просьбами о ее решении губернатору или президенту. Он поделился своим мнением о причинах этого явления.

«Это было всегда так: чтобы поменять лампочку в подъезде, нужно написать генеральному секретарю. Это никуда не исчезло. Во-первых, это вопрос грамотности населения: люди должны понимать, кто за что отвечает: за что отвечают муниципальные власти, городские власти и федеральные, куда и с чем обращаться — это первый момент. Второй момент — ответственность самих граждан за эти власти. У нас проблема заключается не в том, что люди перекладывают ответственность на самый высокий уровень. Люди не берут на себя ответственность ни за что. Муниципальная власть, как будто, появилась сама по себе; она ничего не решает, а кто эти депутаты — мы не знаем, поэтому писать им не будем. Мы знаем президента, и будем писать ему. Но ведь люди сами избирают этих муниципальных депутатов. Ходите на выборы, выбирайте, выдвигайте, сами выдвигайтесь. После этого общайтесь с ними по поводу асфальтирования ямы во дворе или замены лампочки в подъезде. Прежде всего нужно начинать с того, чтобы граждане сами отвечали за свои действия, в том числе в рамках избирательных процедур, и реально в этом участвовали. Пока этого нет, все считают, что власть дана от Бога, кем-то непонятным поставлена, существует сама по себе, а мы - сами по себе. Поэтому к тем, кого мы знаем и кого мы персонифицируем, мы и обращаемся».

По наблюдениям известного российского политического консультанта Игоря Минтусова, по данным тех или иных опросов, около 50% россиян обладают патерналистским типом мышления. По его словам, именно такой тип мышления отвечает за то, что граждане готовы подчиниться старшему, будь то в семье или в государстве.

«Патерналистская ментальность сводится к тому, что люди делегируют старшему руководителю или хозяину семьи функции управления ими и подчиняются этим функциям. Это особенность менталитета россиян, но я хочу подчеркнуть, что около 50% населения, не сильно больше, придерживаются этой модели. Нельзя утверждать, что все россияне являются патерналистами, но значительная часть, близкая к пятидесяти процентам, следует патерналистской модели. Поэтому, когда эта патерналистская модель фрустрирует с реальными событиями, и всё в обществе или стране происходит не так, как население себе представляло, для того, чтобы не ломать эту модель, есть хорошее её объяснение. Оно заключается в том, что несмотря на то, что всё устроено так, как должно быть, результаты оказываются недостаточно хорошими. Это объяснение звучит так: «Царь хороший, а бояре плохие». Оно позволяет снять противоречие между восприятием факта того, что царь хороший, и тем фактом, что в доме, в государстве не всё так в порядке, как хотелось бы людям».

Многие российские политологи и социологи отмечают, что в России сформировался патерналистский тип мышления, когда власть воспринимается как высшая сила, ответственная за народ. Это приводит к сакрализации власти: люди ждут, что «цари» решат их проблемы, и не готовы справляться с ними своими силами. Отсюда и надежды на доброго царя, претензии к плохим боярам — местным чиновникам, отсюда и сложившаяся традиция писать жалобы, ходатайства и челобитные по любому поводу «наверх». Не все наши сегодняшние собеседники согласились с этой точкой зрения: некоторые считают, что это миф, но тем не менее в большинстве своем они согласны с тем, что такая практика в нашей стране все же существует.

Александра Братчикова